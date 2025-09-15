Kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2026 sẽ có 3 đợt thi, mở đăng ký tháng 12/2025

{title}
Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 trong 3 đợt thi tại 30 điểm thi, đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thí sinh dự thi. Đợt 1 Kỳ thi TSA có lịch tổ chức vào cuối tháng 1/2026, mở đăng ký từ đầu tháng 12/2025.
Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngày 15/9, Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin cho biết, trong năm 2026, kỳ thi TSA dự kiến tổ chức trong 3 đợt thi vào các ngày cuối tuần của tháng 1, 3, 5/2026. Mỗi đợt sẽ có từ 3 đến 4 kíp thi tại 30 điểm thi. Đại học Bách khoa Hà Nội dự tính Kỳ thi TSA năm 2026 có thể đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thí sinh dự thi.
Thông tin cụ thể các đợt thi như sau:
Đợt 1: Ngày thi 24-25/1/2026; Ngày đăng ký 5-15/12/2025
Đợt 2: Ngày thi 14-15/3/2026; Ngày đăng ký 5-15/2/2026
Đợt 3: Ngày thi 16-17/5/2026; Ngày đăng ký 5-15/4/2026
Hệ thống đăng ký thi TSA tại: https://tsa.hust.edu.vn
Trong năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức 3 đợt thi với 30 điểm thi tại Hà Nội và các tỉnh/thành phố: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng; đáp ứng cho gần 57.000 lượt thi với tổng số hơn 28.000 thí sinh dự thi. Kết quả của kỳ thi đã được hơn 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2025-2026.
Nguồn nhandan.vn
