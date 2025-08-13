“Lá chắn thép” ở Cẩm Khê

Trong những ngày đầu tháng 8 oi ả, tại trụ sở Công an xã Cẩm Khê, không khí làm việc vẫn luôn khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao của từng cán bộ, chiến sĩ. Mồ hôi thấm đẫm vai áo, nhưng trên từng gương mặt các chiến sỹ vẫn ánh lên sự tận tụy, quyết tâm “Vì Nhân dân phục vụ”, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt, “lá chắn thép” bảo vệ bình yên cuộc sống.

Công an xã Cẩm Khê ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Trung tá Nguyễn Tiến Tuyên - Trưởng Công an xã chia sẻ: Xã Cẩm Khê được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Cẩm Khê, xã Minh Tân và xã Phong Thịnh (cũ). Sau sáp nhập, địa bàn xã tương đối rộng với trên 50km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số trên 47.000 người, đặt ra những khó khăn, thách thức không nhỏ trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, Công an xã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các mặt công tác, nắm chắc địa bàn, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương những giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phương án phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trong tình hình mới.

Công an xã Cẩm Khê vận động Nhân dân giao nộp vũ khí.

Xã Cẩm Khê là nơi đứng chân của nhiều dự án như: Khu cCông nghiệp Cẩm Khê, Cụm công nghiệp Sông Thao, dự án nhà ở đô thị và tổ hợp văn hóa thể thao, dự án khu nhà ở phía Tây Bắc xã..., thu hút trên 15.000 công nhân lao động, chuyên gia nước ngoài. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã có 52 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy... nên lực lượng công an xã luôn chú trọng đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thường xuyên phối kết hợp với 70 tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở tích cực bám sát địa bàn, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết tốt các vụ việc phát sinh từ cơ sở.

Sau hơn 1 tháng chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, lực lượng Công an xã Cẩm Khê đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Khê lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; bắt 1 vụ với 1 đối tượng tàng trữ pháo nổ, thu giữ 11,5 kg pháo; tổ chức 20 buổi tuần tra vũ trang, tuần tra đêm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; vận động thu hồi 3 vũ khí thô sơ, súng săn các loại; giải quyết thủ tục hành chính đăng ký thường trú cho 50 trường hợp, đăng ký tạm trú cho 57 trường hợp, tiếp nhận hồ sơ cấp 750 căn cước, 1.014 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2; thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe cho 123 trường hợp, cấp đăng ký, biển kiểm soát cho 112 xe ô tô, 137 xe mô tô xe gắn máy; trao tặng hơn 20 bộ áo phao cho các hộ dân ở bãi bồi Sông Hồng thuộc khu Phú Động ứng phó với bão số 3 Wipha...

Ông Nguyễn Tiến Khoa, một hộ kinh doanh tại xã Cẩm Khê phấn khởi chia sẻ: Lực lượng Công an xã Cẩm Khê đã tạo luồng gió mới trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Không chỉ giải quyết các vụ việc “thấu tình đạt lý”, cán bộ, chiến sĩ còn rất gần gũi, thân thiện...

Công an xã Cẩm Khê tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ PCCC cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Với quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ bình yên cho Nhân dân trên địa bàn, đồng thời bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh sau triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã Cẩm Khê đã tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn; tập trung vào các tuyến, địa bàn, ổ nhóm tội phạm trọng điểm, phức tạp.

Bên cạnh đó, còn tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích; chống người thi hành công vụ; tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan thanh, thiếu niên; trộm cắp, cướp, cướp giật; cưỡng đoạt tài sản; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm liên quan “tín dụng đen”; tội phạm cờ bạc, ma tuý, tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, vệ sinh an toàn thực phẩm...với quyết tâm đảm bảo ANTT, giữ bình yên cho nhân dân.

Ngọc Tuấn