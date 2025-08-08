Lần đầu ra mắt Hollywood, Kim Tae Hee đối mặt ống kính “hung thần” Getty

Những bức ảnh cận cảnh Kim Tae Hee do Getty Images ghi lại đã trở thành tâm điểm bàn luận. Ở một số góc chụp, đặc biệt dưới ánh đèn flash mạnh, khán giả nhận thấy rõ nếp nhăn quanh miệng và mắt, bọng mắt lớn và vết chân chim khi cô cười.

Mới đây, Kim Tae Hee xuất hiện tại buổi ra mắt phim “Butterfly” tổ chức ở Regal Union Square, New York, Mỹ đánh dấu lần đầu tiên cô đóng phim Hollywood. Trong bộ váy đen trễ vai bồng bềnh điểm xuyết những đường bèo nhún, kết hợp khuyên tai bản to và giày cao gót pha lê, nữ diễn viên toát lên vẻ thanh lịch vượt thời gian. Mái tóc thẳng óng ả hoàn thiện phong thái gọn gàng, cổ điển, giúp Kim Tae Hee nổi bật trên thảm đỏ.

Sự xuất hiện của cô nhanh chóng thu hút ống kính báo chí và người hâm mộ. Khi tự tin tạo dáng, Kim Tae Hee thể hiện thần thái điềm tĩnh, sang trọng – hình ảnh phù hợp với một diễn viên lần đầu ra mắt tại thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, những bức ảnh cận cảnh do Getty Images ghi lại đã trở thành tâm điểm bàn luận, bởi Getty Images vốn được giới giải trí gọi vui là “hung thần” của người nổi tiếng vì những bức ảnh cận mặt có độ phân giải cao, ánh sáng mạnh và gần như không chỉnh sửa, dễ phơi bày mọi chi tiết trên gương mặt. Ở một số góc chụp, đặc biệt dưới ánh đèn flash mạnh, khán giả nhận thấy rõ nếp nhăn quanh miệng và mắt, bọng mắt lớn và vết chân chim khi cô cười. Vóc dáng nhỏ nhắn của nữ diễn viên cũng khiến cô có phần mờ nhạt khi đứng cạnh dàn sao quốc tế.

Tranh luận càng trở nên sôi nổi khi sự việc diễn ra chỉ vài tháng sau tin đồn Kim Tae Hee có thể đã can thiệp thẩm mỹ để giữ gìn vẻ ngoài trẻ trung. Trước đó, cô từng bị nhận xét có biểu cảm cứng nhắc khác thường. Trong khi một số ý kiến tỏ ra bất ngờ trước hình ảnh mới, nhiều người lại bênh vực, chỉ ra rằng ở các bức ảnh toàn thân hoặc góc chụp khác, Kim Tae Hee vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tú, cùng khí chất đặc trưng. Không ít khán giả khen ngợi nữ diễn viên đã chấp nhận quy luật tự nhiên của tuổi tác, coi đây là sự đối lập tích cực với áp lực duy trì hình ảnh “trẻ mãi không già” trong ngành giải trí.

“Butterfly” đánh dấu dự án Hollywood chính thức đầu tiên của Kim Tae Hee. Vai diễn của cô hiện vẫn được giữ kín, song bộ phim quy tụ dàn diễn viên Hàn Quốc đình đám gồm Kim Ji Hoon, Park Hae Soo, Sung Dong Il và Lee Il Hwa. Đây là loạt phim gián điệp ly kỳ chuyển thể từ tiểu thuyết đồ họa cùng tên, gồm sáu tập, kể về cuộc đấu trí căng thẳng giữa cựu điệp viên tình báo Mỹ David Jung (Daniel Dae Kim) và nữ điệp viên Rebecca (Reina Hardesty) được cử tới để loại bỏ anh.

Theo kế hoạch, “Butterfly” sẽ phát sóng tại Hàn Quốc trên kênh tvN từ ngày 22/8, vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần lúc 22h40. Sự tham gia của Kim Tae Hee – một trong những minh tinh hàng đầu Hàn Quốc – trong dự án quốc tế này được kỳ vọng sẽ giúp cô mở rộng hình ảnh ra thị trường toàn cầu. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để nữ diễn viên thử sức trong môi trường làm việc đa văn hóa và tiếp cận khán giả quốc tế.

Bất chấp những ý kiến trái chiều về ngoại hình, Kim Tae Hee vẫn nhận được sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông và người hâm mộ. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cô mà còn cho thấy sức hút bền bỉ của một ngôi sao đã hoạt động hơn hai thập kỷ trong làng giải trí. Với “Butterfly”, khán giả đang chờ đợi xem Kim Tae Hee sẽ thể hiện vai trò của mình ra sao và liệu dự án này có trở thành bàn đạp cho những bước tiến xa hơn của cô tại Hollywood.

