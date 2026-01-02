Lắng nghe người dân nói

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ mang một diện mạo mới. Trong không gian phát triển ấy, bên cạnh những thuận lợi, có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhất là việc làm sao để xóa bỏ khoảng cách về mặt địa giới hành chính cũng như tạo được sự đồng lòng, nhất trí của Nhân dân. Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của người đại biểu dân cử “Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm”, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của tỉnh nỗ lực vượt qua trở ngại ban đầu để biến “lắng nghe” thành hành động cụ thể, thiết thực, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Đại biểu Quốc hội với cử tri các xã Yên Lạc, Tam Hồng, Nguyệt Đức, Liên Châu, Tề Lỗ. Ảnh: Hoàng Nga

Điểm lại năm 2025, hoạt động tiếp xúc cử tri tổ chức đúng quy định, thu hút sự tham gia tích cực của cử tri. Không ít ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cử tri được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp nhận, tập trung vào các vấn đề: Góp ý vào các dự án luật; chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc giải quyết chế độ cho cán bộ chuyên trách hay như việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án nước sạch cho các địa phương; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, không để phát sinh điểm nóng ở cơ sở... Có được sự tin tưởng đó, các ĐBQH tỉnh tăng cường tiếp cận thực tiễn, nắm bắt vấn đề cụ thể từ cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri, quan tâm thực hiện tốt công tác dân nguyện.

Công tác tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới với việc tổ chức tiếp xúc sâu sát đến cơ sở, đặc biệt tại các xã, vùng sâu, vùng xa thuộc địa giới mới; đa dạng hình thức, đối tượng, lĩnh vực tiếp xúc. Nội dung tiếp xúc đi vào trọng tâm, phản ánh đúng và trúng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Phương thức tiếp xúc cử tri linh hoạt, từ trực tiếp đến trực tuyến, phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi để mọi cử tri có thể dự các cuộc tiếp xúc với ĐBQH, đảm bảo ĐBQH lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Với vai trò là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, tinh thần “lắng nghe” không chỉ dừng lại ở việc ghi chép, thu thập ý kiến mà các ĐBQH còn trao đổi, giải thích, chia sẻ với người dân để nắm được căn nguyên của vấn đề. Đối với vấn đề vượt thẩm quyền, các ĐBQH chủ động làm cầu nối, chất vấn các sở, ngành liên quan ngay tại buổi tiếp xúc, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước hoặc đưa vào chương trình giám sát như: Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành Trung ương; việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của các cơ quan ở địa phương do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển...

Thông qua giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh góp phần cùng các cơ quan chức năng phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực thi chính sách, pháp luật; phát hiện những bất cập về chính sách, kiến nghị sửa đổi các quy định của pháp luật không còn phù hợp và bổ sung quy định mới nhằm đáp ứng đòi hỏi thực tiễn và yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân, cử tri. Kết luận giám sát và tiến độ khắc phục được thông báo công khai đến cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, qua các buổi tiếp xúc cử tri của đoàn, do đó, mỗi lời hứa, mỗi cam kết đều được theo dõi sát sao để Nhân dân toàn tỉnh giám sát, góp phần tăng cường tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước và tạo đồng thuận trong xã hội.

Đáng chú ý, sau các cuộc tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát..., tâm tư, nguyện vọng của người dân và những câu chuyện từ thực tiễn áp dụng pháp luật được các ĐBQH tỉnh truyền tải ở nghị trường Quốc hội. Chất lượng các ý kiến tham gia xây dựng của đại biểu ngày càng nâng cao, thể hiện rõ tư duy đổi mới, trách nhiệm, góp phần cùng với Quốc hội thể chế hóa kịp thời, đúng đắn đường lối của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước, đảm bảo luật pháp khi ban hành sẽ có tính khả thi cao tại địa phương, như: Đề nghị quy định rõ hơn về trách nhiệm công khai, đối thoại, tư vấn, hỗ trợ tái định cư và bảo đảm an sinh cho người bị thu hồi đất; cần cơ chế đặc thù thu hút bác sĩ tại vùng khó khăn; ưu tiên bố trí nguồn lực nâng cao chất lượng dân số và thích ứng với già hóa dân số; áp dụng ngay phụ cấp ưu đãi nghề 30% cho nhân viên trường học từ ngày 1/1/2026...

Từ những kết quả đạt được trong năm 2025, các ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh ngày càng tạo được niềm tin của cử tri vào cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân. Với việc gần dân, sát dân, coi mỗi tiếng nói, mỗi kiến nghị của người dân là nguồn sức mạnh, Đoàn ĐBQH tỉnh hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó...

Gia Linh