Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ nghiên cứu mô hình dân vận chính quyền kết hợp dân vận khéo tại tỉnh Hưng Yên

Chiều 2/6, trong khuôn khổ chương trình trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác tại tỉnh Hưng Yên, đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ do đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã dự hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp”; quán triệt, triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo 1+10” đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở tổ dân phố phường Sơn Nam. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên.

Đồng chí Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ và các đại biểu chứng kiến các cơ quan, đơn vị phường Sơn Nam ký kết triển khai mô hình.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Triển khai mô hình “Chính quyền đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, phường tập trung thực hiện 5 tiêu chí: Chính quyền hoạt động công khai, minh bạch, dân chủ, hướng tới chính quyền điện tử, chính quyền số; chính quyền thân thiện, trách nhiệm, gần gũi, đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp; người đứng đầu chính quyền gương mẫu, thân thiện và có trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp; đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy, trách nhiệm, thân thiện; trụ sở làm việc văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Mô hình góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền phường, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.

Đối với mô hình “Dân vận khéo 1+10”, phường Sơn Nam triển khai thực hiện ở 20 tổ dân phố, phân công 627 đảng viên phụ trách 8.037 hộ gia đình. Theo đó, mỗi đảng viên trực tiếp bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời tuyên truyền, vận động, hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và giữ vững ổn định địa bàn.

Đồng chí Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ và các đại biểu tham quan Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sơn Nam.

Thực tiễn triển khai 2 mô hình này trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cho thấy cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tạo phong trào thi đua sâu rộng trong Nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu theo phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Từ hiệu quả triển khai mô hình dân vận chính quyền và dân vận khéo tại tỉnh Hưng Yên, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ sẽ chủ động nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và tham mưu triển khai phù hợp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

P.V