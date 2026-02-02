Lập Thạch đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xã Lập Thạch đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhờ đó, tinh thần thi đua trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy bản sắc truyền thống.

Chị Phạm Thị Quy, khu Vinh Hoa, đầu tư nuôi trên 10 nghìn con gà Ai Cập siêu trứng, thu lãi từ 100-150 triệu đồng/năm.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy, chính quyền xã đã xác định phong trào thi đua yêu nước phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và nâng cao đời sống Nhân dân. Các phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp thực tiễn của địa phương, nhất là sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), xã tập trung chỉ đạo hoàn thiện một số tiêu chí chưa đạt theo quy định. Theo đó, xã chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm huy động các nguồn lực cho xây dựng NTM. Kết quả, các tuyến đường liên thôn, liên xã được bê tông hóa. Các tuyến đường trục chính nội đồng được cứng hóa 80%... Tính đến hết năm 2025, xã đã đạt 16/19 tiêu chí NTM, có 3 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là thôn Ngọc Hoa, Văn Lãm, Núi Ngọc.

Triển khai phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã đẩy mạnh tuyên truyền, huy động các nguồn lực xã hội, vận động Nhân dân ủng hộ quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong năm xã đã triển khai xây mới 8 nhà, mỗi nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng; sửa 8 nhà, mỗi nhà 30 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong phong trào phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, xã đã triển khai tới Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội CCB, Đoàn thanh niên. Theo đó, Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và đã có 1.500 hội viên đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Điển hình như hộ hội viên Phạm Thị Quy, khu Vinh Hoa, đầu tư nuôi trên 10 nghìn con gà Ai Cập siêu trứng; hộ hội viên Nguyễn Văn Vạn, khu Đồng Chủ nuôi ong mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội CCB với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đã có nhiều mô hình hội viên CCB làm kinh tế cho thu nhập hàng 100 triệu đồng như hội viên Trần Xong Hào, khu Long Cương với mô hình nghề mộc; Nguyễn Phương Nam, khu Núi Ngọc với mô hình nuôi gà đẻ trứng. Đoàn Thanh niên với phong trào “Cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp” luôn được quan tâm chú trọng.

Một số đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế như: Đoàn viên Trần Văn Phúc, khu Phao Tràng với mô hình kinh doanh thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ đoàn viên trong việc cung cấp thức ăn, con giống; đoàn viên Triệu Mạnh Cường, khu Vằng, mô hình chăn nuôi lợn kết hợp nuôi gà đẻ trứng với hơn 300 con lợn thịt và hơn 20.000 con gà đẻ trứng.

Phong trào “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập và làm theo Bác đã được triển khai đồng bộ. Trên 80% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện, nhiều gương điển hình Phụ nữ tiên tiến được tuyên dương như hội viên Nguyễn Thị Hồng Tư, khu Rừng Chũng; Nguyễn Thị Minh Huệ, khu thị trấn lập Thạch. Phong trào thi đua phát triển kinh tế đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 71 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,36%.

Thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, xã phát động phong trào “Cán bộ, công chức xã thi đua thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số”, đã tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở; lấy người dân làm trung tâm phục vụ; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Năm 2025, toàn xã tiếp nhận 6.999 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm 98,14%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đạt 92,23%, trong đó 87,51% hồ sơ được giải quyết trước hạn.

Thông qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã xuất hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 toàn xã có 12 tập thể, 58 cá nhân được biểu dương khen thưởng.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn người dân thực hiện bấm số nộp hồ sơ trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhấn mạnh: Thời gian tới, Lập Thạch tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả; tập trung phát triển kinh tế bền vững, cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Dương Chung