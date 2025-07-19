Lật tàu chở 53 người trên vịnh Hạ Long

Do giông lốc chiều 19/7, tàu du lịch Wonder Sea chở 53 người bị lật úp, bộ đội Biên phòng đã cứu được 10 người, vớt được ba thi thể.

Theo Biên phòng Quảng Ninh, tai nạn xảy ra lúc 13h45 tại vùng biển gần hang Đầu Gỗ, vịnh Hạ Long. Trên tàu có 48 du khách và 5 thuyền viên, trong đó có nhiều gia đình đưa con nhỏ đi cùng.

Tàu cứu hộ tiếp cận tàu bị nạn. Ảnh: Biên phòng Quảng Ninh

Tỉnh đang huy động công an, biên phòng, cảng vụ cùng nhiều tàu cứu hộ ra hiện trường cứu hộ. Thời tiết trên biển hiện không còn giông gió, nhưng mưa vẫn nặng hạt, tầm nhìn hạn chế do trời tối.

Lúc 17h, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết đã cứu được 10 người trên tàu bị lật, vớt được ba thi thể.

Trước đó gần 14h, bầu trời Quảng Ninh chuyển từ nắng gắt sang âm u và dần tối đen. Sau khoảng 10 phút giông gió nổi lên, mưa đá trút xuống. Hạt đá to bằng đầu ngón chân, kèm mưa xối xả và sấm sét liên hồi. Sét đánh vào một ngọn núi ở vịnh Hạ Long, gây cháy ở đỉnh.

Gió lớn làm sập khung sân khấu chương trình Đại nhạc hội 2025 - Mùa hè rực sáng dự kiến diễn ra 19h30 hôm nay ở quảng trường Sun Carnival, phường Bãi Cháy. Ban tổ chức thông báo tạm hoãn chương trình và đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án thay thế.

Tàu du lịch bị lật trên vịnh Hạ Long chiều 19/7. Ảnh: Xuân Hoa

Ngoài Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh chiều nay cũng xuất hiện giông gió, sấm sét sau ba ngày nắng nóng đến 35-37 độ C. Tại Hà Nội, nhiều người đi trên đường vành đai 3 bị gió quật ngã. Hàng loạt cây xanh gãy đổ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết mưa giông tại miền Bắc không phải do ảnh hưởng của bão Wipha ngoài Biển Đông mà do hội tụ gió dọc rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ.

Nguồn vnexpress.net