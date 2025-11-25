Lật tẩy chiêu trò “thay áo” cho kẻ phạm pháp với luận điệu “để giàu rồi mới bắt”

Trong thời đại bùng nổ thông tin, mỗi sự kiện pháp lý đều có thể bị bóp méo, xuyên tạc nếu thiếu bản lĩnh nhận diện. Lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội đã khoác lên hành vi phạm pháp lớp vỏ ngụy biện, biến kẻ vi phạm thành “người bị hại”. Một trong những luận điệu nguy hiểm đang được sử dụng gần đây là “để giàu rồi mới bắt” nhằm đánh tráo bản chất, làm sai lệch nhận thức và từng bước làm xói mòn niềm tin của người dân với xã hội.

Luận điệu xuyên tạc nguy hiểm trên mạng xã hội

Thời gian gần đây, sau khi cơ quan chức năng bắt giữ một số cá nhân có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội như Hoàng Hường, Nguyễn Hòa Bình, Phó Đức Nam... các thế lực chống phá lập tức tung ra luận điệu “để giàu rồi mới bắt”, “nuôi cho béo rồi mới thịt”, thậm chí mượn hình tượng “Hòa Thân”-viên quan khét tiếng tham ô trong lịch sử Trung Quốc-như một ẩn dụ để xuyên tạc, quy chụp hoạt động thực thi pháp luật.

Trước hết, về logic, một ngụy biện kiểu hậu nhân quả: Từ việc một người bị xử lý khi đã có địa vị, tài sản, họ suy diễn rằng “để giàu rồi mới bắt”, thay vì bị bắt, xử lý vì hành vi phạm tội. Chính sự đánh tráo này khiến dư luận dễ bị cuốn theo cảm xúc bất bình mà quên mất yếu tố cốt lõi của việc bị bắt căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, hành vi phạm tội.

Ảnh minh họa: VOV

Thứ hai, về pháp lý, luận điệu này phủ nhận nguyên tắc “mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”, nguyên tắc nền tảng đã được Hiến pháp và Bộ luật Tố tụng hình sự khẳng định, đồng thời xuyên tạc căn cứ xử lý tội phạm vốn chỉ dựa trên tài liệu, chứng cứ, không phụ thuộc địa vị hay tài sản.

Thứ ba, về phương diện xã hội-chính trị, luận điệu “để giàu rồi mới bắt” ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin công chúng, gieo vào xã hội tâm lý hoài nghi, cơ quan bảo vệ pháp luật hành động vì động cơ cá nhân, không phải vì xử lý tội phạm.

Cuối cùng, về mặt tâm lý truyền thông, đây là một chiêu thức “đánh vào cảm xúc”, khai thác đúng cơ chế vận hành cảm xúc của mạng xã hội-nơi “cảm giác” thường lấn át sự thật để gây thương cảm, tạo làn sóng phản ứng cảm tính. Trong môi trường số, kiểu ngụy biện này lan nhanh, khó kiểm chứng và dễ biến sự thật pháp lý thành câu chuyện giai tầng. Đó chính là điều nguy hiểm nhất, nó không chỉ xuyên tạc một vụ án cụ thể mà còn làm sai lệch nhận thức xã hội về công tác xử lý tội phạm.

Những luận điệu đó nhằm bóp méo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Đảng, Nhà nước, kích động tâm lý bất bình và gieo rắc hoài nghi trong xã hội, vừa phản khoa học pháp lý, vừa làm tổn hại niềm tin vào sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật.

Pháp luật xử lý đủ căn cứ, thận trọng, nhân văn, không tùy tiện

Đảng và Nhà nước luôn khẳng định rõ: Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý dựa trên tài liệu, chứng cứ, căn cứ pháp lý rõ ràng, không phân biệt địa vị, danh tiếng hay mức độ giàu có của người phạm tội. Việc xử lý nghiêm minh tội phạm là để bảo vệ người làm ăn chân chính, giữ vững kỷ cương, trật tự xã hội và củng cố môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, hoàn toàn không có chuyện “đợi giàu mới bắt” như những luận điệu xuyên tạc cố tình gieo rắc.

Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm là bước khởi đầu của quá trình tố tụng, được thực hiện theo trình tự, thủ tục chặt chẽ. Mọi nguồn tin về tội phạm đều phải được tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xác minh rõ ràng; chỉ khi có đủ căn cứ xác định dấu hiệu tội phạm mới được khởi tố vụ án hình sự. Khi làm rõ người thực hiện hành vi phạm tội, mới khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo đúng quy định. Việc xử lý sai phạm trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không nhằm triệt hạ hay cản trở người làm ăn hợp pháp, mà hướng tới bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch, giữ gìn kỷ cương và củng cố niềm tin xã hội.

Những luận điệu cho rằng cơ quan chức năng “chờ cho giàu rồi mới bắt” đã bị thực tế bác bỏ bằng hàng loạt vụ án về kinh tế đã được khởi tố, điều tra kịp thời, đúng pháp luật, thực tiễn xử lý các vụ án thời gian gần đây là minh chứng sinh động cho nguyên tắc này. Mỗi vụ án đều cho thấy sự vào cuộc kịp thời, chủ động, xử lý nghiêm minh của các cơ quan tiến hành tố tụng, từ khởi tố, truy tố, xét xử, xử lý đúng người, đúng tội, dựa trên tài liệu, chứng cứ được thu thập đầy đủ với căn cứ pháp lý rõ ràng.

Như vụ Hoàng Hường-lập hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để che giấu doanh thu, trốn thuế gần 1.800 tỷ đồng, kê khai sai thuế giá trị gia tăng 2.100 tỷ đồng, đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hay vụ Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông sáng lập chiếm đoạt tài sản của 30.000 nhà đầu tư qua mạng lưới ví điện tử, bị phong tỏa khoảng 900 tỷ đồng; vụ TikToker Mr Pips (Phó Đức Nam) bị khởi tố với tài sản phong tỏa hơn 5.000 tỷ đồng, cho thấy quy mô và tính chất nghiêm trọng của tội phạm tài chính số. Ngay cả vụ Đức SVM-trốn thuế chỉ hơn 120 triệu đồng-cũng bị xử lý hình sự, thể hiện nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ.

Mỗi vụ án được xử lý đúng pháp luật là thông điệp khẳng định ranh giới rõ ràng giữa hành vi làm giàu chính đáng và hành vi vi phạm pháp luật. Việc xử lý nghiêm minh các hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản, trốn thuế chính là biện pháp thanh lọc trong môi trường kinh doanh, tạo nền tảng cho cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững, khẳng định trong xã hội thượng tôn pháp luật, làm giàu hợp pháp luôn được tôn vinh, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm minh.

Quan điểm nhất quán này cũng được thể hiện xuyên suốt trong các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị khẳng định: Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, được bảo đảm đầy đủ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, được tự do kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm. Nhấn mạnh nguyên tắc không hình sự hóa các quan hệ kinh tế thuần túy, khi doanh nghiệp có sai phạm, Nhà nước ưu tiên áp dụng biện pháp hành chính, kinh tế, dân sự để khắc phục hậu quả, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh; chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự khi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm và chứng cứ thuyết phục. Mọi biện pháp niêm phong, kê biên, phong tỏa tài sản đều phải đúng thẩm quyền, đúng trình tự, tương xứng với tính chất vụ việc, bảo đảm thượng tôn pháp luật mà không làm tê liệt hoạt động kinh doanh hợp pháp. Nghị quyết số 68-NQ/TW vì thế không chỉ là định hướng phát triển kinh tế mà còn là thông điệp chính trị sâu sắc về tinh thần nhân văn, công bằng và trách nhiệm của Nhà nước trong bảo vệ người làm ăn chân chính, xử lý nghiêm minh hành vi gian dối, vi phạm pháp luật.

Bảo vệ tính nghiêm minh và nhân văn của pháp luật Việt Nam

Luận điệu “để giàu rồi mới bắt” không chỉ là sản phẩm của sự xuyên tạc có chủ đích mà còn là một thủ đoạn tâm lý chiến tinh vi trên không gian mạng.

Sự nguy hiểm của luận điệu này nằm ở chỗ nó không công kích trực diện pháp luật, mà đánh thẳng vào cảm xúc, tâm lý và lòng tin của công chúng. Khi niềm tin ấy bị xói mòn, người dân sẽ nghi ngờ tính công bằng của pháp luật, còn doanh nghiệp mất đi cảm giác an toàn pháp lý để đầu tư, kinh doanh. Vì vậy, phản bác luận điệu “để giàu rồi mới bắt” không chỉ là sự định hướng về mặt tư tưởng mà còn là hành động thiết thực nhằm bảo vệ nền tảng chính trị, pháp lý và niềm tin xã hội.

Ẩn sau lớp ngụy biện “bênh vực người thành đạt” là âm mưu làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào công lý, vào sự nghiêm minh của pháp luật. Bằng cách lợi dụng các vụ án kinh tế lớn có liên quan đến những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, đối tượng xấu cố tình gieo rắc định kiến rằng pháp luật Việt Nam “trừng phạt sự thành công”. Qua đó xuyên tạc quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, vốn nhất quán coi đây là một động lực quan trọng của nền kinh tế, luôn khuyến khích làm giàu hợp pháp, phát triển kinh tế tư nhân đi đôi với tuân thủ pháp luật và đạo đức kinh doanh.

Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý theo pháp luật, không phân biệt địa vị hay tài sản. Chính sự nghiêm minh, công bằng và nhân văn ấy đã và sẽ tiếp tục là bức tường vững chắc bảo vệ người làm ăn chân chính, giữ gìn trật tự xã hội và củng cố niềm tin vào công lý Việt Nam.

Nguồn qdnd.vn