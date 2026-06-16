Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ

Ngày 16/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại các nghĩa trang thuộc xã Hy Cương và xã Bình Phú. Hoạt động được tiến hành với tinh thần trang nghiêm, đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, khẩn trương và thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hương trước khi triển khai tại Nghĩa trang liệt sĩ Hy Cương.

Tiến hành lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Hy Cương.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Hy Cương và Nghĩa trang liệt sĩ Chu Hóa, lễ dâng hương được tổ chức trang nghiêm với sự tham gia của đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng làm nhiệm vụ. Các đại biểu thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ trước khi tiến hành lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN. Các bước khai quật, lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm sự tôn nghiêm, cẩn trọng đối với từng phần mộ.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Hy Cương, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu đối với 3 phần mộ; tại Nghĩa trang liệt sĩ Chu Hóa, lấy mẫu 1 phần mộ; tại Nghĩa trang liệt sĩ Tiên Du (xã Bình Phú), lấy mẫu 4 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Tiến hành lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Chu Hóa, xã Hy Cương.

Chụp ảnh số hóa dữ liệu.

Các lực lượng tiến hành lấy mẫu tại Nghĩa trang Tiên Du, xã Bình Phú.

Tính đến hết ngày 16/6, toàn tỉnh đã tiến hành khai quật 106 phần mộ tại 10 nghĩa trang liệt sĩ; lấy được 95 mẫu sinh phẩm, 11 mẫu không lấy được và đã bàn giao 31 mẫu phục vụ giám định ADN. Kết quả này tiếp tục khẳng định quyết tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các ngành chức năng trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, nối dài hành trình tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Trọng Lộc (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)