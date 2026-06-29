Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cẩm Khê

Ngày 29/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cẩm Khê.

Đội lấy mẫu hài cốt tiến hành lập danh sách, lưu mẫu hài cốt theo quy định.

Nghĩa trang liệt sĩ Cẩm Khê hiện có 178 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 87 phần mộ cần được lấy mẫu phục vụ giám định ADN và 4 ngôi mộ có một phần thông tin.

Với quyết tâm hoàn thành lấy mẫu xong toàn bộ số mộ tại Nghĩa trang xã Cẩm Khê trong ngày 29/6, quá trình thực hiện được tiến hành theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, trang nghiêm, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Tiến hành lấy mẫu xác định ADN.

Theo Bộ CHQS tỉnh, tính đến hết ngày 29/6, toàn tỉnh đã tiến hành khai quật 603 phần mộ tại 17 nghĩa trang liệt sĩ; lấy được trên 92% mẫu sinh phẩm để bàn giao phục vụ giám định ADN. Kết quả này tiếp tục khẳng định quyết tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các ngành chức năng trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, nối dài hành trình tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Huy Thắng - Trọng Lộc