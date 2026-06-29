Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cẩm Khê

{title}
{publish}
{head}
Ngày 29/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cẩm Khê.
Đội lấy mẫu hài cốt tiến hành lập danh sách, lưu mẫu hài cốt theo quy định.
Nghĩa trang liệt sĩ Cẩm Khê hiện có 178 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 87 phần mộ cần được lấy mẫu phục vụ giám định ADN và 4 ngôi mộ có một phần thông tin.
Với quyết tâm hoàn thành lấy mẫu xong toàn bộ số mộ tại Nghĩa trang xã Cẩm Khê trong ngày 29/6, quá trình thực hiện được tiến hành theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, trang nghiêm, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.
Tiến hành lấy mẫu xác định ADN.
Theo Bộ CHQS tỉnh, tính đến hết ngày 29/6, toàn tỉnh đã tiến hành khai quật 603 phần mộ tại 17 nghĩa trang liệt sĩ; lấy được trên 92% mẫu sinh phẩm để bàn giao phục vụ giám định ADN. Kết quả này tiếp tục khẳng định quyết tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các ngành chức năng trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, nối dài hành trình tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Huy Thắng - Trọng Lộc
baophutho.vn Thông tin từ Ban quản lý Dự án sửa chữa cầu Sông Lô, vào hồi 7 giờ sáng nay (29/6) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường thủy khiến...
baophutho.vn Những mâu thuẫn trong khu dân cư được hòa giải kịp thời, những vụ việc tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT) được xử lý ngay từ khi mới...
baophutho.vn Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai của mỗi cá nhân mà còn là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Xác...
Theo quy định mới do Bộ Công an ban hành, từ ngày 20/7, các loại drone, flycam trên toàn quốc phải có mã định danh riêng tương tự biển số xe và được gắn thiết bị quản lý.
baophutho.vn Theo thông tin từ lực lượng chức năng, đêm 27/6, tại Km145+900, Quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tam Hòa, xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ va chạm...
Ngày 27/6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Lê Ngọc Phi Lân, sinh năm 1975 và Trần Minh Duy, sinh năm...
Từ ngày 1/7, những hành vi tự ý sao chép, "xào nấu" tác phẩm báo chí, nghệ thuật để đăng lại trên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu sẽ bị xử phạt lên tới 30...