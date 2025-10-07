Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) và Luật Báo chí (sửa đổi)

Chiều 7/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật Viên chức (sửa đổi) và Luật Báo chí (sửa đổi). Đồng chí Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh; đại diện cơ quan báo chí, tạp chí và một số tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Bích Ngọc nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2025 và bế mạc ngày 12/12/2025, trong đó xem xét, quyết định 42 dự án luật, 3 nghị quyết cùng nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách và giám sát. Việc lấy ý kiến góp ý cho các dự án luật là hoạt động quan trọng, nhằm phát huy trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ làm báo trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, cụ thể đối với hai dự án luật.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu, trao đổi về nội dung quản lý, sử dụng, đánh giá viên chức trong dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi).

Sau hơn 10 năm thi hành Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), cho thấy một số quy định đã không còn phù hợp với tiến trình cải cách chính sách tiền lương, cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp, cũng như chưa thống nhất với Luật Cán bộ, công chức và các văn bản liên quan.

Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) gồm 6 chương, 43 điều (giảm 19 điều so với luật hiện hành). Nhiều đại biểu đánh giá, dự thảo được thiết kế theo hướng kế thừa những nội dung còn phù hợp, chỉnh lý, bổ sung cho sát với yêu cầu quản lý mới, hướng tới xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng dự thảo cần xem xét, bổ sung, làm rõ một số quy định về quyền và nghĩa vụ của viên chức bảo đảm tương xứng giữa trách nhiệm và quyền lợi; hoàn thiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý gắn với vị trí việc làm; đổi mới chính sách đánh giá, đãi ngộ, phân loại viên chức, khuyến khích sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động và kỷ cương hành chính...

Đại diện Sở Nội vụ góp ý các quy định liên quan đến tuyển dụng, bố trí, chính sách đãi ngộ và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức.

Đối với Luật Báo chí (sửa đổi), các đại biểu nhận định: Sau hơn 8 năm thi hành, thực tiễn phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, truyền thông đa nền tảng đã đặt ra nhiều vấn đề mới. Do đó, việc sửa đổi luật là cần thiết để bảo đảm hành lang pháp lý cho hoạt động báo chí, đồng thời phát huy quyền tự do ngôn luận của công dân trong khuôn khổ pháp luật.

Các đại biểu đã tập trung góp ý tập trung vào các nội dung: Khái niệm và phạm vi hoạt động báo chí trong môi trường số; quyền và nghĩa vụ của nhà báo; cơ chế cấp, đổi, thu hồi thẻ nhà báo; mối quan hệ giữa cơ quan báo chí và cơ quan chủ quản; vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam; trách nhiệm cung cấp thông tin, cải chính và phản hồi...

Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tham gia ý kiến về phạm vi hoạt động báo chí và quyền, nghĩa vụ của nhà báo trong Luật Báo chí (sửa đổi).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Bích Ngọc – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu, góp ý thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh: Các ý kiến nêu tại hội nghị sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, gửi các cơ quan của Quốc hội để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Nguyễn Yến