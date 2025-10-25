Lễ hội truyền thống đền Vân Luông

Ngày 24/10 (tức ngày 4/9 năm Ất Tỵ), người dân các khu 6, 7, 8, phường Vân Phú tổ chức Lễ hội truyền thống đền Vân Luông.

Lãnh đạo UBND phường Vân Phú dâng hương tại đền Vân Luông

Đền Vân Luông là di tích lịch sử cấp Quốc gia, được phục dựng từ năm 1821. Đây là nơi thờ anh linh các Vua Hùng; thờ tam vị Đại vương (Cao Sơn Đại Vương, Ất Sơn Đại vương, Viễn Sơn Đại Vương); thờ Đức Tản Viên Sơn Thánh; thờ Nhị vị Thành Hoàng làng là Phúc Long thần và Hảo Long thần.

Nghi thức tế lễ tại Đền Vân Luông

Hàng năm, đền Vân Luông mở 2 kỳ hội chính vào ngày mùng 3 tháng Giêng là hội Cướp bông ném chài diễn lại cuộc đi săn đầu Xuân của các Vua Hùng và ngày mồng 4 tháng 9 âm lịch là lễ hội mừng mùa bội thu của người Việt.

Lễ hội được tổ chức theo nghi lễ truyền thống như: rước Mạnh Bái (chủ tế), rước kiệu, tế lễ, đọc chúc văn, dâng hương tửu, tạ ơn trời đất với mong muốn cầu quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, mọi nhà ấm no, hạnh phúc. Phần hội diễn ra với hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc do Nhân dân khu 6, 7, 8 biểu diễn mang đận nét văn hóa truyền thống.

Nghi thức rước kiệu

Đền Vân Luông được Bộ VH,TT&DL công nhận là Di sản văn hóa cấp Quốc gia về kiến trúc nghệ thuật năm 2009. Lễ hội Đền Vân Luông – Lễ hội Cướp bông, Nếm chai được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2022.

Lễ rước Mạnh Bái (chủ tế)

Lễ hội truyền thống đền Vân Luông có lịch sử lâu đời, gắn liền với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, do cộng đồng sáng tạo và lưu truyền. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước; củng cố khối đại đoàn kết, tạo không khí vui tươi, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Việc tổ chức tế lễ, rước, cầu cúng, làm các lễ vật dâng cúng các sinh hoạt diễn xướng văn hóa dân gian cũng đều tuân thủ theo quy định truyền thống đã được cộng đồng chấp nhận, duy trì, bảo tồn từ hàng ngàn năm nay.

Đây là dịp để con cháu, Nhân dân địa phương bày tỏ lòng thành kính tri ân các bậc tiền nhân. Đồng thời là dịp để cộng đồng gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết trong xây dựng khu dân cư văn hóa, phường Vân Phú ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mộc Lâm