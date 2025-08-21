Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục

{title}
Ngày 21/8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, từ 7h ngày 5/9, tất cả các cơ sở giáo dục (cả công lập và ngoài công lập) toàn tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức Lễ khai giảng đồng thời với thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Khai giảng năm học 2025 - 2026 của Bộ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia; kết nối trực tuyến qua sóng truyền hình VTV1 và hạ tầng đường truyền do đơn vị viễn thông cung cấp.
Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương trong ngày khai giảng năm học 2024 - 2025.
Các cơ sở giáo dục đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị tổ chức toàn bộ chương trình khai giảng tập trung tại sân trường hoặc hội trường, nhà đa năng có trang bị màn hình led/ti vi/máy chiếu lớn. Đối với các cơ sở giáo dục chưa đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, không gian thì tổ chức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế theo hướng: Các hoạt động theo kế hoạch của các cơ sở giáo dục thực hiện gọn nhẹ, kết thúc trước 8h00. Từ 8h00 đến 9h30', tất cả đại biểu, thầy cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; trong đó thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia; nghe phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm...
Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tùy điều kiện của địa phương, đơn vị để linh hoạt tổ chức “Ngày hội đến trường cho bé” trước hoặc sau thời gian cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia trực tuyến chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức...
Hiền Mai
