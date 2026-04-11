Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 và Chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới”

Tối 11/4, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 và Chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” – Chào mừng 71 năm ngày giải phóng Vùng mỏ (25/4/1955-25/4/2026). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc; Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; cùng đông đảo các nhà báo, chuyên gia, cơ quan báo chí trong, ngoài nước và hàng nghìn người dân.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Liên hoan.

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, nhấn mạnh: Trong những năm qua, Quảng Ninh đã trở thành điểm sáng về đổi mới và phát triển toàn diện. Nhưng hơn cả những con số, sự phát triển của Quảng Ninh được đo bằng chất lượng cuộc sống của người dân. Trong hành trình đó, báo chí nói chung và phát thanh nói riêng không chỉ là kênh thông tin, mà còn là cầu nối niềm tin son sắt giữa “ý Đảng” và “lòng dân”. Quảng Ninh luôn rộng mở, đón chào bằng tất cả tình cảm chân thành của một vùng đất giàu truyền thống di sản, thân thiện, mến khách.

Đồng chí bày tỏ hy vọng rằng, chính nhịp sống và cảm xúc vùng mỏ sẽ tiếp thêm nguồn cảm hứng để các nhà báo sáng tạo nên nhiều tác phẩm phát thanh đặc sắc, lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh và đất nước Việt Nam.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh: Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn là diễn đàn quan trọng để định hướng phát triển của phát thanh Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Để Liên hoan thực sự lan toả giá trị, phát huy vai trò, đóng góp hiệu quả hơn nữa, cũng như nâng cao chất lượng hoạt động phát thanh thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị tiếp tục khẳng định và giữ vai trò của phát thanh là tiếng nói chính thống của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nâng cao chất lượng nội dung theo hướng chính xác, hấp dẫn, nhân văn và có tính định hướng cao. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái phát thanh đa nền tảng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để nâng cao chất lượng sản xuất, phân phối nội dung và khả năng tiếp cận công chúng. Phát huy vai trò của phát thanh như một diễn đàn tin cậy của nhân dân. Quan tâm xây dựng đội ngũ người làm báo phát thanh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi về chuyên môn, làm chủ công nghệ hiện đại.

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc, phát biểu khai mạc Liên hoan.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, khẳng định: Liên hoan Phát thanh toàn quốc diễn ra trong bối cảnh báo chí bước vào giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức. Liên hoan năm nay được tổ chức từ ngày 9 đến 13/4/2026 tại Quảng Ninh nhằm tiếp tục khẳng định sự phát triển của ngành phát thanh cả nước trước yêu cầu phải đổi mới. Liên hoan lần này có 72 đoàn tham dự. Trong đó, 34 Báo và phát thanh, truyền hình các địa phương, 2 trung tâm báo chí lớn là Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội và Cục Truyền thông Công an nhân dân, 17 đơn vị báo chí của Đài Tiếng nói Việt Nam và 8 đơn vị báo chí lớn khác đã tham gia dự thi với gần 350 tác phẩm ở các thể loại.

Đồng chí Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc, đánh trống khai mạc Liên hoan.

Đặc biệt, trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí, Liên hoan lần này với gần 100 tác phẩm Podcast chất lượng đã khẳng định khả năng tiếp cận công chúng đa nền tảng hết sức mạnh mẽ của âm thanh và trở thành hạng mục chính trong Liên hoan, thể hiện quyết tâm của ngành phát thanh Việt Nam trong việc chủ động thích ứng, đổi mới và hội nhập. Cùng với đó, chuỗi hoạt động chuyên môn, hội thảo nghiệp vụ, giao lưu nghề nghiệp sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm các vấn đề cốt lõi của phát thanh hiện đại, từ kỹ năng sản xuất chương trình trực tiếp, đến việc chinh phục công chúng trong môi trường số, phản ánh sinh động và chân thực cuộc sống, lan tỏa giá trị tích cực, nhân văn, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng, phát thanh không chỉ là “nghe” mà còn là trải nghiệm, không chỉ là “truyền tải thông tin” mà còn là kết nối cảm xúc. Sự tham gia hưởng ứng của 72 đoàn trong Liên hoan lần này sẽ mang đến thành công rực rỡ của Liên hoan.

Các đại biểu Trung ương tham dự lễ khai mạc.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu và nhân dân đã thưởng thức chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới”. Chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, trình diễn ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại, mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, truyền tải thông điệp về khát vọng phát triển, hội nhập và đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên số.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Lễ khai mạc thu hút nhà báo và chuyên gia nước ngoài.

Chương trình gồm 3 chương với nội dung xuyên suốt, thể hiện hành trình phát triển của đất nước và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới. Cụ thể, chương I - “Âm vang truyền thống” tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần dân tộc; chương II - “Nhịp sống hôm nay” phản ánh hơi thở đương đại, sự năng động, đổi mới của đất nước và con người Quảng Ninh; chương III - “Khát vọng tương lai” lan tỏa thông điệp về hội nhập, phát triển bền vững trong thời đại số.

Chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” hấp dẫn, đa dạng, giàu màu sắc.

Trong chương trình, các bài hát, tiết mục được lựa chọn đã thể hiện những thanh âm đầu tiên của đời sống và văn hóa đã được khơi nguồn, đặt nền móng vững chãi cho căn cốt của một dân tộc; thanh âm của không gian của sự cộng hưởng, nơi những sắc thái văn hoá khác nhau của các vùng miền cùng hòa vào một dòng chảy chung, tạo nên bản lĩnh và bản sắc của người Việt Nam và thanh âm của sự tự tin, của niềm tin và khát vọng phát triển, mong muốn đóng góp vào dòng chảy chung của thế giới bằng dấu ấn riêng có.

Chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, trình diễn ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, chương trình kiến tạo một không gian âm nhạc đa tầng, nơi những chất liệu dân gian, trữ tình, chính luận được đối thoại và hòa quyện cùng các xu hướng biểu diễn đương đại như điện tử, rap, pop cùng công nghệ laser, âm thanh và ánh sáng hiện đại tại không gian sân khấu ngoài trời tại Quảng trường 30/10. Trong dòng chảy ấy, di sản không chỉ được tái hiện, mà được đánh thức và làm mới, lan tỏa bằng những hình thức biểu đạt gần gũi với công chúng hôm nay.

Góp phần tạo nên sức hút của chương trình là hàng loạt tên tuổi nghệ sỹ thành danh như NSND Thanh Hoa, NSƯT Hoàng Thanh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận, Trúc Nhân, Hòa Minzy, Phạm Anh Duy, Rapper Double2T, Hoàng Bách, Nguyễn Ngọc Anh, Thu Thủy, Quách Mai Thy, Vũ Thùy Linh, Rapper nhí Xệ Xệ, Nhóm Oplus... cùng hàng trăm vũ công, diễn viên quần chúng là học sinh, sinh viên, các lực lượng tham gia.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” kiến tạo một không gian âm nhạc đa tầng. Ảnh: Đỗ Phương

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc và nghệ thuật đương đại, chương trình tôn vinh hành trình phát triển của phát thanh Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của đất nước trong giai đoạn mới; qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh – vùng đất mỏ giàu truyền thống, đang chuyển mình mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng. Chương trình không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn, mà là hành trình xuyên không gian và thời gian. Hành trình ấy được thể hiện từ những thanh âm nguyên sơ nhất đến nhịp đập mạnh mẽ của thời đại.

Ca sĩ Hoà Minzy biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới”.

Khán đài gồm 50.000 chỗ, được chia thành 18 khu vực đứng và ngồi, lấy cảm hứng từ hình tượng “sóng”, với thiết kế liền mạch từ trung tâm, kết nối các khu vực theo trật tự rõ ràng, tạo tổng thể hài hòa. Các khu vực này được mang tên phản ánh phẩm chất và bản sắc Việt Nam và vùng mỏ qua nhiều thế hệ, hành trình vươn lên rõ nét trong bối cảnh mới cùng khát vọng vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh Truyền hình Quảng Ninh (QTV1, QTV3), đồng thời tiếp sóng trên hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước; phát thanh trực tiếp trên các kênh VOV1, VOV2, VOV3, VOV5, VOV Giao thông và truyền trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam như VOV.VN, VTC News, VOVLive.

Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 và Chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” thu hút 50.000 khán giả. Ảnh: Đỗ Phương

Khép lại, chương trình nghệ thuật đã mang đến không gian giàu cảm xúc, lan tỏa niềm vui, sự phấn khởi tới đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách.

Theo baoquangninh.vn