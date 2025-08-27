Lễ Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống các cơ quan chính quyền

Chiều 27/8, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm (19/8/1945 * 19/8/2025) ngày truyền thống của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND và các ngành: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Thanh tra, Văn hóa.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Minh Châu - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh. Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng các ngành nhân Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết, cách đây 80 năm, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ Cách mạng đầu tiên trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Cùng với đó là sự ra đời của 13 Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Thông tin Tuyên truyền, Quốc phòng, Thanh niên, Kinh tế quốc gia, Cứu tế xã hội, Tư pháp, Giao thông Công chính, Lao động, Y tế, Tài chính, Quốc gia Giáo dục.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng bức trướng cho các sở, ngành.

Trải qua hành trình đầy tự hào 80 năm, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ngành đã không ngừng nỗ lực, rèn luyện, tiếp nối tạo nên truyền thống vẻ vang, trung thành tuyệt đối với đường lối của Đảng, tận tụy vì sự nghiệp xây dựng đất nước vững mạnh, nêu cao ý chí quyết tâm, không chịu lùi bước trước mọi khó khăn, gian khổ, vững bước tiến lên.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lấy truyền thống hào hùng làm sức mạnh, lấy lòng nhiệt huyết và tinh thần đổi mới làm kim chỉ nam hành động và cùng đồng lòng, chung sức vượt qua mọi thách thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc sứ mệnh, vì mục tiêu cao cả xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Những kết quả ấy đã tạo nên truyền thống quý báu: “Đoàn kết - Tận tụy - Trách nhiệm - Sáng tạo”, là hành trang vô giá để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các sở, ngành tiếp bước trong chặng đường mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên rộng lớn, tiềm năng phong phú, có vị trí chiến lược quan trọng ở trung tâm vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, là cửa ngõ kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc. Đây là thế và lực mới để tỉnh phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động của vùng và cả nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Đây là bước ngoặt quan trọng, đòi hỏi các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ngành phải nhanh chóng thích ứng, đổi mới mạnh mẽ, tự tin bước vào chặng đường mới với tâm thế mới, sứ mệnh mới - sáng tạo, bản lĩnh trong điều hành; kỷ cương, liêm chính trong thực thi nhiệm vụ; hiện đại, chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ mới ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế của vùng Đất Tổ - cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND và các ngành Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Thanh tra, Văn hóa đã đạt được thời gian qua. Đồng chí khẳng định: Những thành tựu đó là kết tinh của sự cống hiến không mệt mỏi, của trí tuệ, tâm huyết và cả những hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ. Di sản để lại không chỉ là nền móng vật chất, mà quan trọng hơn là ngọn lửa của lòng yêu nước, của tinh thần phụng sự và khát vọng cống hiến, góp phần tạo nên một Phú Thọ tự tin, tiến bước.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ngành phải nhanh chóng thích ứng, đổi mới mạnh mẽ, phát huy truyền thống 80 năm để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh trong bối cảnh mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất để tạo nên sức mạnh nội tại. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là hiện thân của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành “công bộc của dân”, người gần dân, hiểu dân, và tận tâm phục vụ Nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh: Mỗi ngành phải đổi mới, tránh tư duy lối mòn, tạo ra sản phẩm mới; khuyến khích những người dám nghĩ dám làm; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, tạo ra một bộ máy gọn nhẹ, minh bạch, hiệu quả; đột phá trong tư duy, mạnh dạn đề xuất những chính sách phù hợp với thực tiễn, tạo ra môi trường thông thoáng để mọi nguồn lực được giải phóng, hướng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, bản lĩnh và trí tuệ để đảm đương trọng trách trong giai đoạn mới; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật công vụ, tất cả vì mục tiêu cao nhất là xây dựng tỉnh ngày phát triển.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng các ngành nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh đã tặng bức trướng cho các sở, ngành.

Ngọc Tuấn