Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 26/7: Tấm vé vào chung kết

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 26/7 nhận được sự quan tâm khi Ninh Bình FC có trận đấu quan trọng để giành suất vào chung kết.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 26/7 được người hâm mộ chú ý với các trận đấu chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026. Tại Thiên Long Cup 2025, các đội bóng sẽ phải tranh tài cho suất vào trận chung kết của giải đấu.

Đà Nẵng giành chiến thắng trong trận đấu với Ninh Bình FC (Ảnh: Đà Nẵng FC)

CLB Đà Nẵng là đội có cơ hội cao nhất để vào trận chung kết với chiến thắng trước Ninh Bình FC cùng trận hoà trước đội Sinh viên Hàn Quốc. Chỉ cần không thua HAGL trong trận đấu tới, Đà Nẵng sẽ chắc chắn vào chung kết.

Ở chiều ngược lại, HAGL buộc phải thắng nếu muốn có cơ hội vào chung kết. HAGL thời điểm hiện tại không có lực lượng được đánh giá cao khi một loạt cái tên đã rời đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Trong trận đấu còn lại, Ninh Bình FC và Sinh viên Hàn Quốc được đánh giá sẽ mang đến trận đấu hấp dẫn. Ninh Bình FC là một ẩn số khi vừa vô địch giải hạng Nhất nhưng màn trình diễn trong các trận giao hữu vừa qua chưa thực sự thuyết phục.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam ngày 26/7:

16h00 Sinh viên Hàn Quốc – Ninh Bình

18h30 HAGL – Đà Nẵng

Nguồn vov.vn