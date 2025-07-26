Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 26/7: Tấm vé vào chung kết

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 26/7 nhận được sự quan tâm khi Ninh Bình FC có trận đấu quan trọng để giành suất vào chung kết.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 26/7 được người hâm mộ chú ý với các trận đấu chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026. Tại Thiên Long Cup 2025, các đội bóng sẽ phải tranh tài cho suất vào trận chung kết của giải đấu.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 26/7: Tấm vé vào chung kết

Đà Nẵng giành chiến thắng trong trận đấu với Ninh Bình FC (Ảnh: Đà Nẵng FC)

CLB Đà Nẵng là đội có cơ hội cao nhất để vào trận chung kết với chiến thắng trước Ninh Bình FC cùng trận hoà trước đội Sinh viên Hàn Quốc. Chỉ cần không thua HAGL trong trận đấu tới, Đà Nẵng sẽ chắc chắn vào chung kết.

Ở chiều ngược lại, HAGL buộc phải thắng nếu muốn có cơ hội vào chung kết. HAGL thời điểm hiện tại không có lực lượng được đánh giá cao khi một loạt cái tên đã rời đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Trong trận đấu còn lại, Ninh Bình FC và Sinh viên Hàn Quốc được đánh giá sẽ mang đến trận đấu hấp dẫn. Ninh Bình FC là một ẩn số khi vừa vô địch giải hạng Nhất nhưng màn trình diễn trong các trận giao hữu vừa qua chưa thực sự thuyết phục.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam ngày 26/7:

16h00 Sinh viên Hàn Quốc – Ninh Bình

18h30 HAGL – Đà Nẵng

Nguồn vov.vn


Nguồn vov.vn

 Từ khóa: Lịch thi đấu bóng đá HAGL Việt nam Ninh bình Trận đấu Giải hạng Nhất Chuyển nhượng mùa hè Trận chung kết Sinh viên Hàn quốc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long