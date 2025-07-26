Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 26/7: Tấm vé vào chung kết

{title}
{publish}
{head}
Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 26/7 nhận được sự quan tâm khi Ninh Bình FC có trận đấu quan trọng để giành suất vào chung kết.
Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 26/7 được người hâm mộ chú ý với các trận đấu chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026. Tại Thiên Long Cup 2025, các đội bóng sẽ phải tranh tài cho suất vào trận chung kết của giải đấu.
Đà Nẵng giành chiến thắng trong trận đấu với Ninh Bình FC (Ảnh: Đà Nẵng FC)
CLB Đà Nẵng là đội có cơ hội cao nhất để vào trận chung kết với chiến thắng trước Ninh Bình FC cùng trận hoà trước đội Sinh viên Hàn Quốc. Chỉ cần không thua HAGL trong trận đấu tới, Đà Nẵng sẽ chắc chắn vào chung kết.
Ở chiều ngược lại, HAGL buộc phải thắng nếu muốn có cơ hội vào chung kết. HAGL thời điểm hiện tại không có lực lượng được đánh giá cao khi một loạt cái tên đã rời đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.
Trong trận đấu còn lại, Ninh Bình FC và Sinh viên Hàn Quốc được đánh giá sẽ mang đến trận đấu hấp dẫn. Ninh Bình FC là một ẩn số khi vừa vô địch giải hạng Nhất nhưng màn trình diễn trong các trận giao hữu vừa qua chưa thực sự thuyết phục.
Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam ngày 26/7:
16h00 Sinh viên Hàn Quốc – Ninh Bình
18h30 HAGL – Đà Nẵng
Nguồn vov.vn
Chiến thắng ngược 3-2 của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan tại chung kết chặng 2 SEA V-League 2025 chấm dứt chuỗi 40 lần thất bại của đội tuyển.
baophutho.vn Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, tối 10/8, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh, Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ...
baophutho.vn 19h30 ngày 10/8, trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận đấu tâm điểm ở lượt trận thứ 2 tại Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á -...
baophutho.vn Chiều 10/8, Đội tuyển nữ Myanmar đã bước vào trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup...
Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko được kỳ vọng giúp HLV Ruben Amorim giải quyết triệt để vấn đề và làm "lột xác" hàng công Man Utd.
baophutho.vn Ngày 9/8, tại giải Vô địch Điền kinh Quốc gia năm 2025 tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, vận động viên Tạ Ngọc Tưởng của Phú Thọ đã lập nên kỳ tích...
baophutho.vn Sáng 9/8, CLB Bóng bàn Đoan Hùng tổ chức khai mạc Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2025 tranh cup UNREX...
Chuyển nhượng 25/7, Arsenal đón tân binh thứ 5 trong kỳ chuyển nhượng Hè 2025 trong khi MU có thể sẽ không mua thêm gương mặt nào.
Lịch thi đấu và trực tiếp U23 Đông Nam Á hôm nay 25/7, giải đấu bước vào vòng bán kết.
HLV Kim Sang Sik đánh giá đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết giải U23 Đông Nam Á 2025 có lối chơi khá nguy hiểm.
Bán kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 giữa U23 Việt Nam – U23 Philippines: Kiểm chứng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.
Sáng 23/7, tại tỉnh Vĩnh Long, Cục Thể thao Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Giải vô địch bắn cung quốc gia năm 2025. Dự lễ có...