Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất hôm nay: “Hạ đẹp” U.23 Campuchia để vào bán kết

U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Campuchia trong trận hạ màn bảng B diễn ra lúc 20 giờ hôm nay (22/7).

Ưu thế vượt trội cho U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam đã đánh bại U.23 Lào với tỷ số 3-0 trong ngày ra quân bảng B giải U.23 Đông Nam Á. Cú đúp của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, cùng bàn thắng của Khuất Văn Khang giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có khởi đầu hoàn mỹ để tạm dẫn đầu bảng B.

Nếu giành ít nhất 1 điểm trước U.23 Campuchia lúc 20 giờ hôm nay (22.7), U.23 Việt Nam chắc chắn vào bán kết với ngôi nhất bảng. Đây là nhiệm vụ trong tầm tay Văn Khang cùng đồng đội, khi U.23 Việt Nam ở đẳng cấp vượt trội đối thủ.

U.23 Việt Nam (áo trắng) hạ nốt U.23 Campuchia để vào bán kết?

Bóng đá trẻ Campuchia đã tiến bộ thời gian qua. Minh chứng là ở vòng loại U.20 châu Á 2025, U.20 Campuchia từng gây sốc khi quật ngã U.20 Bahrain với tỷ số 1-0 để đứng nhì bảng đấu “tử thần”. Tuy nhiên, năng lực của bóng đá Campuchia mới chỉ dừng ở mức thi thoảng đào tạo được một lứa cầu thủ tốt. Còn về mặt bằng chung, đơn cử như lứa U.23 Campuchia lúc này, bóng đá xứ chùa tháp chưa thể kỳ vọng nhiều.

Ở trận ra quân, U.23 Campuchia chỉ có trận hòa 1-1 trước U.23 Lào, trong trận đấu mà đội bóng trẻ Campuchia không thể áp đảo đối thủ. Dù chơi kiểm soát bóng, hướng tới triển khai bóng bài bản, tuần tự bằng những đường chuyền ngắn, nhưng U.23 Campuchia thi đấu tương đối ngẫu hứng, rời rạc và dựa nhiều vào kỹ thuật cá nhân. Các mũi tấn công của U.23 Campuchia dù nhanh nhẹn, khéo léo, song lại thiếu độ “quái” để tạo khác biệt.

U.23 Việt Nam chỉ cần 1 điểm, song có lẽ, mục tiêu là thắng để không chỉ lấy vé vào bán kết, mà còn khẳng định đẳng cấp nhà vô địch. Ở trận gặp U.23 Lào, học trò HLV Kim Sang-sik chơi ở mức vừa phải, giữ sức, nhưng vẫn thắng giòn giã 3 bàn không gỡ. U.23 Việt Nam có thể chưa “nóng máy” trong ngày ra quân, tuy nhiên ở trận thứ hai, màn thể hiện phải thuyết phục hơn, tạo đà cho các trận đấu tiếp theo.

U.23 Thái Lan băng băng vào bán kết?

Tương tự U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan đang có cơ hội rất lớn để góp mặt ở bán kết U.23 Đông Nam Á.

20 giờ hôm nay (22/7), cùng giờ trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Campuchia, U.23 Thái Lan sẽ đối đầu U.23 Myanmar. Ở trận ra quân, U.23 Thái Lan đã thắng đậm U.23 Timor Leste 4 bàn không gỡ. Trong khi đó, U.23 Myanmar lại để đối thủ U.23 Timor Leste cầm hòa với tỷ số 4-4.

U.23 Thái Lan chỉ cần 1 điểm để vào bán kết. Đó là mục tiêu trong tầm tay, khi “Voi chiến” có lực lượng rất tốt. Xác định giải đấu là bàn đạp cho đích ngắm SEA Games 33 tổ chức trên sân nhà cuối năm nay, nên U.23 Thái Lan sẽ dự giải với quyết tâm cao nhất. Đội bóng xứ chùa vàng sẽ thắng để vào bán kết, qua đó tiến thêm một bước gần hơn đến ngôi vô địch.

Nguồn thanhnien.vn