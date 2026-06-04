Liên kết tạo lực cho hợp tác xã

Liên kết đang trở thành “chìa khóa” giúp các hợp tác xã (HTX) khắc phục hạn chế về quy mô sản xuất nhỏ lẻ, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Những năm gần đây, việc xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp được nhiều HTX trên địa bàn tỉnh chú trọng triển khai, từ phát triển vùng nguyên liệu, hỗ trợ đầu vào, ứng dụng khoa học kỹ thuật đến chế biến sâu và xúc tiến thương mại. Qua đó, từng bước tạo dựng hướng đi bền vững, nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Thành viên HTX rau an toàn Trường Thịnh, phường Phong Châu chăm sóc rau theo các tiêu chuẩn hữu cơ, đáp ứng hợp đồng liên kết tiêu thụ với các đối tác.

HTX Rau an toàn Trường Thịnh, phường Phong Châu là một trong những đơn vị sớm xác định liên kết chuỗi giá trị là nền tảng để phát triển lâu dài. Sau gần 15 năm hoạt động, HTX hiện có hơn 60 thành viên, sản xuất trên diện tích hơn 40ha rau đạt tiêu chuẩn VietGAP. Tham gia liên kết với HTX, các hộ nông dân được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch theo quy trình chuẩn, góp phần hạn chế rủi ro do dịch bệnh, đồng thời bảo đảm chất lượng sản phẩm. Toàn bộ sản lượng rau được HTX ký kết hợp đồng tiêu thụ ổn định với các trường học, doanh nghiệp, siêu thị và cửa hàng tiện ích.

Ông Vũ Xuân Phượng - Giám đốc HTX Rau an toàn Trường Thịnh cho biết: “Nếu sản xuất theo hướng tự sản, tự tiêu thì hiệu quả rất thấp, khó đầu tư thâm canh và mở rộng quy mô. Vì vậy, HTX xác định chỉ khi xây dựng được chuỗi liên kết chặt chẽ giữa HTX với doanh nghiệp, giữa HTX với nông dân mới có thể phát triển ổn định, bền vững và mang lại hiệu quả lâu dài”.

Nhờ có chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, sản phẩm dưa vàng của HTX Nông nghiệp hữu cơ Hùng Lô, phường Vân Phú được tiêu thụ nhanh chóng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.148 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các HTX đã đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa vào sản xuất. Việc đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại đã góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, hạn chế tổn thất sau thu hoạch, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường.

Các mô hình liên kết không chỉ thúc đẩy tái cơ cấu ngành Nông nghiệp mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, tạo việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành 207 chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn với sự tham gia của 65 doanh nghiệp, 122 HTX, tổ hợp tác và 20 hộ kinh doanh cá thể. Nhờ đó, nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã có mặt tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là trong hệ thống siêu thị lớn và các cửa hàng nông sản an toàn.

Để thúc đẩy phát triển các mô hình liên kết sản xuất, những năm gần đây, các địa phương đã tăng cường tuyên truyền, ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân và HTX; khuyến khích dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng vùng sản xuất tập trung. Cùng với đó, công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực cũng được đẩy mạnh nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhận định: “Liên kết giữa HTX và doanh nghiệp mang lại lợi ích đa chiều cho các bên tham gia, góp phần hình thành các chuỗi giá trị nông sản bền vững. Thông qua liên kết, các HTX có điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường. Đồng thời, liên kết còn giúp giảm rủi ro trong sản xuất, khai thác lợi thế về quy mô, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân”.

Nông sản của các HTX có mặt tại hệ thống các siêu thị lớn như GO, Winmart, Coop Mart...nhờ hiệu quả của chuỗi liên kết

Vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt 3 vùng và 11 khu nông nghiệp công nghệ cao; triển khai phần mềm quản lý sâu bệnh, hỗ trợ cấp mã số vùng trồng và áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến như GlobalGAP đối với nhiều loại cây trồng chủ lực. Các mô hình nhà kính, tưới nhỏ giọt, cảm biến thông minh, thiết bị bay không người lái (UAV) cũng từng bước được đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, quá trình phát triển vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ và sản xuất còn manh mún.

Để khắc phục những hạn chế này, tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư hạ tầng nông nghiệp hiện đại như hệ thống tưới tự động, nhà kính sử dụng năng lượng tái tạo, kho lạnh và trung tâm logistics liên vùng; đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử. Đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ nông dân số, tăng cường liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp Phú Thọ hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và từng bước vươn lên nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nông nghiệp.

Quân Lâm