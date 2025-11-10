Loạt hit của “Anh trai say hi” khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc Việt

Sau 4 màn trình diễn ở tập 7, phần còn lại của Live Stage 3 trong tập 8 “Anh trai say hi 2025” tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả, góp phần duy trì độ phủ sóng của chương trình trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Tối 8/11, tập 8 lên sóng với hai ca khúc mới: “To your Ex” của team BigDaddy và “Sớm muộn thì” của team HUSTLANG Robber. Cả hai tiết mục đều nhận phản hồi tích cực nhờ giai điệu bắt tai và phần trình diễn chỉn chu.

Team Anh trai BigDaddy gồm Hải Nam, TEZ, GILL, Jey B cùng khách mời Orange mang đến “To your Ex” – ca khúc có tiết tấu sôi động, ca từ gần gũi, nói về cách ứng xử văn minh sau chia tay. Trong khi đó, đội HUSTLANG Robber gồm KHOI VU, Jaysonlei, Nhâm Phương Nam, Mason Nguyễn và khách mời Lamoon lựa chọn “Sớm muộn thì” – một bản Pop Ballad pha R&B, thể hiện thông điệp lạc quan, gửi gắm niềm tin từ người ở đất liền đến những thủy thủ ngoài khơi.

So với các vòng trước, phần nghe lẫn phần nhìn của các tiết mục tại Live Stage 3 được đánh giá là đầu tư kỹ lưỡng, giúp mỗi ca khúc không chỉ là phần thi mà còn có thể tồn tại độc lập như sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh.

Trước đó, các ca khúc ở tập 7 đã tạo hiệu ứng mạnh khi liên tiếp xuất hiện trong các bảng xếp hạng uy tín: “Đoạn kịch câm” giữ vị trí #1 BXH Nhạc Mới Zing MP3, “Hơn là bạn” đứng Top 1 iTunes Việt Nam và Top 9 YouTube Chart, “Make” lọt Top 10 YouTube Chart và Top 1 iTunes, trong khi “Em đã chờ anh bao lâu” đạt Top 6 Zing MP3 và Top 20 YouTube Chart.

Từ đầu mùa, “Anh trai say hi” được chú ý bởi số lượng lớn ca khúc lọt top BXH nhạc Việt. Ở Live Stage 1, “Người như anh xứng đáng cô đơn” và “Độc nhất vô nhị” từng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng trực tuyến. Sang Live Stage 2, “Đa nghi”, “Dẫu có đến đâu” và “Like a horse” đều vươn lên top đầu iTunes Việt Nam. Nhiều bài hát còn nằm trong danh sách chủ đề âm nhạc được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội.

Theo thống kê, gần 20 ca khúc từ chương trình đã lần lượt góp mặt trong các BXH nhạc số, từ Zing MP3, iTunes đến YouTube Chart. Một số ca khúc còn đạt thứ hạng cao ở thị trường quốc tế như Canada, Australia, Đức và Nhật Bản.

Bên cạnh thành tích nhạc số, “Anh trai say hi” cũng đạt độ phủ rộng trên mạng xã hội. Hiện có hơn 88.000 bài đăng gắn hashtag #AnhTraiSayHi2025 trên TikTok, giúp chương trình thường xuyên lọt Top Search và đứng đầu danh sách chương trình thực tế có lượng tương tác cao nhất tuần.

Sau 8 tập phát sóng, chương trình vẫn duy trì được sức nóng. Nhiều khán giả bày tỏ mong chờ concert “Anh trai say hi” dự kiến tổ chức cuối năm, nơi các ca khúc từng “làm mưa làm gió” sẽ được tái hiện trực tiếp với dàn dựng sân khấu quy mô và sự xuất hiện của toàn bộ dàn nghệ sĩ.

Nguồn vov.vn