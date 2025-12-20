“Mưa đỏ” lên sóng QPVN, VTV giờ vàng cuối tuần

Sau “cơn địa chấn” phòng vé với doanh thu hơn 700 tỉ đồng và giải Bông sen vàng danh giá, “Mưa đỏ” sẽ chính thức đến với khán giả truyền hình cả nước trên các kênh VTV và QPVN trong hai ngày cuối tuần, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lịch phát sóng chi tiết trên các kênh

Theo thông báo chính thức từ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN), khán giả có thể chủ động sắp xếp thời gian để thưởng thức bộ phim Mưa đỏ vào các khung giờ vàng trong hai ngày cuối tuần (20 và 21/12).

Cụ thể, những khán giả muốn thưởng thức sớm có thể xem trên kênh QPVN vào lúc 20 giờ 40 tối nay (thứ bảy, 20/12). Nếu bỏ lỡ suất chiếu này, khán giả vẫn còn hai cơ hội khác để đón xem trên sóng quốc gia vào ngày mai (chủ nhật, 21/12). Theo đó, kênh VTV8 sẽ phát sóng lúc 19 giờ và kênh VTV3 sẽ phát sóng lúc 21 giờ.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN) thông báo lịch phát sóng Mưa đỏ

Mưa đỏ lên sóng truyền hình đúng dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Bộ phim là lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời là bài học lịch sử sống động, trực quan nhất để giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay.

Việc bộ phim được phủ sóng trên nhiều kênh vào các khung giờ khác nhau không chỉ tạo thuận lợi tối đa cho người xem mà còn thể hiện nỗ lực của đơn vị sản xuất và các đài truyền hình trong việc đưa tác phẩm nghệ thuật giá trị này đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân.

“Cơn sốt” Mưa đỏ

Ra mắt vào ngày 22/8/2025 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.

Lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972, Mưa đỏ tái hiện lại giai đoạn lịch sử bi tráng nhưng đầy hào hùng của dân tộc. Với thời lượng 124 phút, phim đưa người xem ngược dòng thời gian, sống lại những khoảnh khắc khốc liệt nơi chiến trường, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Điểm sáng lớn nhất giúp Mưa đỏ chinh phục khán giả chính là cách kể chuyện tiết chế nhưng sâu lắng, đặt con người vào vị trí trung tâm. Hình ảnh những chiến sĩ trẻ của Tiểu đội 1 hiện lên không phải như những "tượng đài" xa lạ, mà là những con người bằng xương bằng thịt với đầy đủ nỗi niềm rất đời. Đó là tình đồng đội keo sơn, nỗi nhớ nhà da diết, tình yêu đôi lứa dở dang và cả những day dứt nội tâm trước sự tàn khốc của bom đạn.

Ê-kíp phim Mưa đỏ vỡ òa hạnh phúc khi nhận giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra vào tháng 11 vừa qua

Chỉ sau thời gian ngắn công chiếu, Mưa đỏ đã tạo nên một cơn sốt vé chưa từng có đối với dòng phim lịch sử cách mạng, thu về hơn 700 tỉ đồng. Thành công này khẳng định sức hút mãnh liệt của đề tài chiến tranh khi được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, giàu cảm xúc và được đầu tư nghiêm túc.

Không chỉ thắng lớn về doanh thu, chất lượng nghệ thuật của Mưa đỏ còn được giới chuyên môn công nhận. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra vào tháng 11/2025, tác phẩm đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành giải Bông sen vàng hạng mục Phim truyện điện ảnh. Mưa đỏ còn vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn là đại diện chính thức của Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 98 (năm 2026) ở hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc.

