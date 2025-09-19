Lời căn dặn thiêng liêng tại Đền Hùng năm ấy

Sáng 19/9/1954, trên hành trình từ chiến khu Việt Bắc trở về Thủ đô Hà Nội sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân tại Đền Hùng, nơi linh thiêng gắn với cội nguồn dân tộc. Tại đây, Người căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Tháng 9/1954, đất nước ta bước vào giai đoạn lịch sử mới, miền Bắc được giải phóng, miền Nam tiếp tục kháng chiến chống Mỹ - Ngụy để thống nhất non sông. Trong bối cảnh ấy, chuyến về thăm Đền Hùng của Bác Hồ không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu xa của Người. Bác muốn nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về sức mạnh cội nguồn, về trách nhiệm nối tiếp truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông.

Núi Nghĩa Lĩnh hôm ấy chứng kiến giờ phút thiêng liêng của một dân tộc gan góc và kiên cường khi vừa đánh đuổi được một trong những thế lực thực dân hùng mạnh hàng đầu thế giới, chuẩn bị tiếp quản Thủ đô, đứng trước vận hội mới nhưng cũng chất chứa muôn vàn khó khăn.

Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đoàn quân Tiên Phong (nay là Sư đoàn 308) tại đền Giếng, thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng ngày 19/9/1954 (Ảnh tư liệu)

Chính trong giờ phút quan trọng ấy, câu nói của Bác đã khắc sâu niềm tin rằng chỉ có đoàn kết, chỉ có dựa vào cội nguồn sức mạnh dân tộc mới có thể vượt qua mọi thử thách. Câu nói bất hủ ấy của Người đã vượt lên khỏi khuôn khổ một lời căn dặn, trở thành phương châm hành động cho cả dân tộc trong suốt hành trình cách mạng.

Trải qua 71 năm, lời dặn của Bác Hồ tại Đền Hùng vẫn vẹn nguyên ý nghĩa, trở thành nguồn cổ vũ to lớn trên mọi chặng đường phát triển của đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, câu nói ấy đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc quân và dân ta quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, bằng mọi giá giành cho được độc lập, thống nhất non sông. Từ chiến hào Điện Biên chằng chịt, từ những cánh rừng Trường Sơn bạt ngàn đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, âm hưởng lời dặn của Bác đã trở thành niềm tin sắt đá cho hàng triệu trái tim Việt Nam.

Trong thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước, lời căn dặn “giữ nước” được nhân lên bằng quyết tâm “dựng nước”. Giữ nước không chỉ là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, mà còn là gìn giữ bản sắc văn hóa, khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dựng nước là kiến tạo phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Ý nghĩa ấy vẫn luôn soi đường cho công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển hôm nay.

Chúng ta thấy rõ điều đó trong từng chặng đường: từ công cuộc đổi mới năm 1986 đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, đến giai đoạn hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, giúp Việt Nam trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực. Năm 2024, quy mô nền kinh tế đạt hơn 430 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người xấp xỉ 4.700 USD. Đó cũng là sự hiện thực hóa ý nghĩa lời Bác căn dặn: xây dựng một đất nước hùng cường, nhân dân ấm no, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong dòng chảy lịch sử, tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập mang trên mình sứ mệnh đặc biệt, vừa là vùng đất Tổ cội nguồn, vừa là không gian phát triển năng động của khu vực trung du miền núi phía Bắc. Nơi đây, lời căn dặn thiêng liêng năm nào tiếp tục tỏa sáng, trở thành động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng chung khát vọng.

Những năm gần đây, Phú Thọ đạt nhiều kết quả ấn tượng cả về tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân và số thu ngân sách năm.

Riêng năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Dự báo GRDP cả năm có thể đạt mức tăng hai con số, trong đó khu vực công nghiệp – xây dựng tiếp tục là động lực chính. Thu ngân sách dự kiến vượt kế hoạch, ước đạt trên 60.000 tỷ đồng nhờ sự bứt phá của sản xuất công nghiệp và dịch vụ.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước, góp phần quan trọng vào phát triển hạ tầng. Song song với tăng trưởng kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được chú trọng, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và phát triển bền vững.

Phú Thọ luôn nguyện hứa với Người sẽ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp (Trong ảnh: Một góc phường Vĩnh Yên hôm nay)

Đặc biệt, Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng được tổ chức hằng năm đã trở thành sự kiện văn hóa – tâm linh có tầm vóc quốc gia và quốc tế. Lễ hội Đền Hùng năm 2025 đón khoảng 5,5 triệu lượt khách trong 10 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ, qua đó khẳng định sức hấp dẫn đặc biệt của đất Tổ.

Cùng với đó, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trở thành niềm tự hào chung không chỉ của người Phú Thọ mà của cả dân tộc Việt Nam.

Lời dặn của Bác Hồ tại Đền Hùng năm 1954 không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn mở ra thông điệp mang tính thời đại: Mỗi thế hệ người Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, đều có trách nhiệm với non sông, đất nước. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, tinh thần “giữ nước – dựng nước” càng trở nên cấp thiết, để dân tộc ta không bị hòa tan, để đất nước ta vững vàng vượt qua mọi thử thách.

Kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng, chúng ta thêm một lần được nhắc nhở về cội nguồn dân tộc, về trách nhiệm thiêng liêng trước lịch sử. Trên hành trình xây dựng và phát triển, Phú Thọ cùng cả nước quyết tâm hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, giàu mạnh, hùng cường như Bác hằng mong muốn.

Lời căn dặn năm xưa trên núi Nghĩa Lĩnh sẽ mãi ngân vang, tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước ở thế kỷ XXI và xa hơn nữa.

Quang Nam