Lực lượng vũ trang Quảng Ninh, Hải Phòng khẩn trương ứng phó bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), đặc biệt, bão có khả năng đổ bộ vào khu vực Đông Bắc Bộ, để ứng phó với bão, lực lượng vũ trang các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng tập trung lực lượng, phương tiện cao nhất, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh cho biết, để ứng phó với bão số 3, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động mọi mặt, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị đóng quân trên địa bàn về lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động ứng cứu, khắc phục, xử lý các tình huống xảy ra.

Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 4, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh triển khai công tác chuẩn bị để ứng phó với bão số 3, trưa 21-7.

Chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các Ban chỉ huy phòng thủ khu vực ven biển phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết để chủ động di chuyển tránh trú, không đi vào khu vực nguy hiểm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các loại tàu, thuyền, kể cả tàu vận tải, tàu du lịch; kiên quyết không cho xuất bến những tàu thiếu thiết bị an toàn, thiết bị cứu sinh, thiết bị thông tin liên lạc...

Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, cùng 68 ô tô, 18 tàu, 59 xuồng, 6 xe đặc chủng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Đến chiều 21-7, các lực lượng đã thông tin cho gần 7.500 tàu thuyền và gần 15.000 ngư dân đang hoạt động trên biển biết để chủ động di chuyển tránh trú.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh duy trì ứng trực sẵn sàng ứng phó với bão số 3, trưa 21-7.

Trung tá Dương Quốc Tuấn, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS TP Hải Phòng cho biết, ứng phó với bão số 3, Bộ CHQS thành phố đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND thành phố ban hành lệnh cấm biển trước 17 giờ ngày 20-7. Chỉ đạo các đơn vị làm nhiệm vụ cơ động tham mưu với địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với bão với phương châm “4 tại chỗ”.

Đặc biệt, đơn vị đã thành lập 5 sở chỉ huy nhẹ kiểm tra công tác chuẩn bị và trực tiếp ứng trực chỉ huy phòng, chống bão trên các hướng; tổ chức hiệp đồng với các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả của bão khi có lệnh của UBND thành phố.

Nguồn qdnd.vn