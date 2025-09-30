Lực lượng vũ trang tỉnh kịp thời giúp dân ứng phó, khắc phục bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10 gây mưa lớn trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, giao thông và sản xuất của người dân, Bộ CHQS tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (PTKV) huy động cán bộ, chiến sĩ và dân quân tại chỗ tích cực hỗ trợ Nhân dân ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, trong hai ngày 29, 30/9, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các Tổ công tác cơ động, phối hợp với chính quyền địa phương túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn, khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông và vệ sinh môi trường sau mưa bão.

Đại tá Nguyễn Mạnh Tưởng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ kiểm tra sạt lở tại tuyến đê Sáu Ngó, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ.

Tại xã Hiền Lương, khi xảy ra ngập úng cục bộ tại các khu dân cư số 3, 5, 7, 8 khiến hơn 500 hộ dân bị cô lập, Ban Chỉ huy PTKV 1 – Cẩm Khê đã nhanh chóng điều động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe ô tô, 2 xuồng máy phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn. Tại khu vực Bến Sơn (xã Yên Lập), tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ và 30 dân quân đã tổ chức dọn dẹp đất đá sạt lở từ núi Đá Thờ, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.

Ban Chỉ huy PTKV 1 – Cẩm Khê triển khai lực lượng, phương tiện giúp Nhân dân trên địa bàn xã Hiền Lương di dời người, tài sản đến nơi an toàn.

Cán bộ Ban Chỉ huy PTKV 1 - Cẩm Khê giúp Nhân dân tại xã Hiền Lương vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Tại xã Nật Sơn, xã Mường Động, xã Đại Đồng, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 3 – Lạc Sơn đã di dời hơn 100 hộ với gần 500 nhân khẩu cùng toàn bộ tài sản, vật chất, gia súc, gia cầm. Đến thời điểm hiện tại, các Ban Chỉ huy quân sự các xã trong KVPT vẫn duy trì trực bão 24/24, Tại các cầu, ngầm ngập lũ đều có dân quân tự vệ canh gác, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại, nhờ đó toàn địa bàn chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Tính đến hôm nay 30/9, Bộ CHQS tỉnh đã huy động 816 lượt cán bộ, chiến sĩ (trong đó lực lượng thường trực 184 đồng chí; Dân quân 632 đồng chí); 10 xe ô tô các loại, 1 xuồng máy và các trang bị, vật chất khác, thực hiện các nhiệm vụ. Đã di dời 968 hộ dân với 3.736 nhân khẩu đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Hiện Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng bám sát địa bàn, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở rà soát các khu vực nguy hiểm, cảnh báo người dân và tổ chức sơ tán kịp thời khi cần thiết.

Trọng Lộc - Văn Khải - Huy Thắng