Màn ra quân còn “sạn” của U.23 Việt Nam

U.23 VN đánh bại U.23 Lào với tỷ số 3-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B giải U.23 Đông Nam Á.

U.23 Việt Nam chưa khớp nhịp

Trận ra quân gặp U.23 Lào trở thành bài tập tấn công của U.23 VN, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik mạnh vượt trội đối thủ. Tuy nhiên, trận ra quân luôn ẩn chứa nhiều thách thức với bất cứ đội bóng nào, khi các cầu thủ chưa thể đạt trạng thái “nóng máy”. Màn so tài với U.23 Lào vào hôm qua không phải ngoại lệ với U.23 VN khi các học trò ông Kim chưa thể đá ăn ý.

U.23 VN thắng nhẹ nhàng 3-0 trong trận ra quân.

Vấn đề của U.23 VN được thể hiện ngay từ thông số: cầm bóng 90% nhưng chỉ dứt điểm 3 lần (trúng đích 2), ghi 1 bàn trong 30 phút đầu. Đình Bắc cùng đồng đội ép sân, dù vậy những đường chuyền chỉ nhuyễn và chính xác ở nửa phần sân nhà. Bước sang phần sân U.23 Lào, khi đối thủ phòng ngự số đông và đeo bám rát, U.23 VN triển khai bóng tương đối bế tắc.

Trong suốt hiệp 1, điểm nhấn của U.23 VN chỉ là những pha đánh biên trái, nơi hậu vệ cánh Phi Hoàng, trung vệ lệch trái Nhật Minh cùng tiền vệ Thái Sơn thay nhau khuấy đảo. Song ở bên trong, cả Đình Bắc, Quốc Việt đều không thể tạo được “điểm cắt”. Bàn thắng mở tỷ số của Văn Khang ở phút 19 thực tế đến từ pha tạt bóng không tốt của Thái Sơn, nhưng hậu vệ Lào lại lúng túng đọc sai điểm rơi dẫn đến tạo cơ hội cho Văn Khang dứt điểm thành bàn.

Đó cũng là tình huống chồng biên có nét duy nhất của U.23 VN ở nửa đầu trận đấu. Học trò HLV Kim Sang-sik dù dồn ép được hai biên, song trước đấu pháp bọc lót kín kẽ của hàng thủ Lào, những đường căng ngang hoặc trả ngược tuyến hai của U.23 VN hầu hết bị bắt bài.

Vũ khí bóng bổng

Hiệp 2 trận đấu chứng kiến thế trận tấn công có phần sáng sủa hơn cho U.23 VN. Cả 3 trung vệ của thầy Kim tràn sang phần sân U.23 Lào, giúp U.23 VN có quân số tấn công áp đảo. Tuy nhiên, trước hàng thủ đeo bám rát và quyết liệt của Lào, Văn Khang cùng đồng đội chủ yếu vẫn chơi bóng bổng, tạt biên. Việc trung phong Đình Bắc phải lùi sâu tìm kiếm bóng cho thấy hiện tượng “đói bóng” ở các tiền đạo, khi các tuyến của U.23 VN thiếu mạch lạc.

Tuy trong bối cảnh hàng công bế tắc, U.23 VN vẫn có thêm bàn thắng nhờ những pha bóng từ trên cao. Tình huống Nguyễn Hiểu Minh bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 71 là minh chứng. Với chiều cao 1,84 m, trung vệ hay nhất giải hạng nhất mùa trước dễ dàng đè mặt hậu vệ Lào để lắc đầu dứt điểm thành bàn sau quả phạt góc của Đình Bắc. Sau đó, cũng chính Hiểu Minh là tác giả của pha dứt điểm tung nóc lưới U.23 Lào trong pha bóng lộn xộn.

Tình huống cố định với những chân sút phạt tốt như Đình Bắc, Văn Khang, hay những trung vệ cao to như Hiểu Minh sẽ là gợi ý để U.23 VN phá vỡ thế phòng ngự số đông của đối phương ở những trận sau, trong bối cảnh U.23 VN là một trong những đội có chiều cao trung bình tốt nhất giải.

Chiến thắng 3-0 trước U.23 Lào của U.23 VN như một cữ dượt nhẹ nhàng. Các cầu thủ đều đã nóng máy, trong khi HLV Kim Sang-sik cũng nhìn ra mặt hạn chế trong khâu tổ chức lối chơi, phối hợp triển khai bóng của U.23 VN. Có thể tin rằng các học trò thầy Kim vẫn chưa bung hết sức, mà thuần túy chỉ đang nhẹ nhàng làm quen với nhịp chơi. Điều quan trọng là các cầu thủ trẻ được ra sân học hỏi, trải nghiệm để hoàn thiện hơn theo từng trận, dù đối thủ có ở thế cửa dưới như U.23 Lào trong màn đọ sức chiều qua.

Ở lượt trận thứ hai diễn ra lúc 20 giờ ngày 22.7, U.23 VN sẽ đối đầu U.23 Campuchia. Một trận hòa là đủ để thầy trò HLV Kim Sang-sik vào bán kết với ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, không thể xem thường đội trẻ Campuchia, khi ở cấp độ U.18, bóng đá VN từng thất bại trước đội xứ chùa tháp. U.23 VN cần tiếp tục tập trung và cải thiện khâu tấn công, dứt điểm để nắm chắc tấm vé đi tiếp.

Nguồn thanhnien.vn