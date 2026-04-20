Mandi Plus S và Mandi S - Giải pháp di chuyển an toàn và đúng luật cho học sinh 2026

Bước sang năm 2026, với sự thắt chặt của các quy định về trật tự an toàn giao thông, việc lựa chọn phương tiện đi học cho con em dưới 16 tuổi (học sinh cấp 2) trở thành bài toán khiến nhiều phụ huynh đau đầu. Làm sao để con có thể tự lập di chuyển mà vẫn đảm bảo an toàn, đúng luật và không cần bằng lái? Thấu hiểu nhu cầu đó, thương hiệu OSAKAR đã chính thức trình làng bộ đôi xe đạp trợ lực điện thế hệ mới: Mandi Plus S và Mandi S -định nghĩa lại chuẩn mực di chuyển xanh, tái định hình phong cách cho thế hệ trẻ Việt Nam.

1. Là biểu tượng của sự hiện đại và phong cách Gen Z

Mandi Plus S và Mandi S là biểu tượng sống động cho sự năng động, cá tính và tinh thần tự chủ, được thiết kế phù hợp cho học sinh năm 2026. Từng đường nét trên thân xe đều được tính toán kỹ lưỡng, tạo nên một tổng thể hài hòa và vô cùng ấn tượng. OSAKAR đã khéo léo tạo ra hai “cá tính” riêng biệt của hai mẫu xe để đáp ứng gu thẩm mỹ đa dạng của học sinh hiện nay:

- Với xe điện OSAKAR Mandi Plus S: Hướng đến sự hoàn mỹ và đẳng cấp, mẫu xe được thiết kế với phom dáng liền mạch, tinh tế, là lựa chọn hàng đầu cho những bạn trẻ yêu thích sự sành điệu và thời thượng.

- Với xe điện OSAKAR Mandi S: Mang diện mạo "chiến binh" thể thao với lối thiết kế gai góc, khỏe khoắn kết hợp cùng tay lái cao giúp người lái toát lên tinh thần phóng khoáng và năng động.

Mandi Plus S thanh lịch và Mandi S mạnh mẽ tạo nên bộ đôi di chuyển hoàn hảo cho thế hệ trẻ 2026

2. Công nghệ bứt phá cho trải nghiệm khác biệt

Sức hút của hai mẫu xe đạp trợ lực điện Mandi Plus S và Mandi S không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài ấn tượng mà còn nằm ở khả năng vận hành thông minh, được trang bị những công nghệ hỗ trợ lái tiên phong, mang đến trải nghiệm di chuyển khác biệt và đầy hứng khởi. Cả hai mẫu xe đều sở hữu hệ thống linh kiện cao cấp được đồng bộ hóa 100% tại nhà máy OSAKAR, đảm bảo sự bền bỉ thách thức thời gian.

Các tính năng công nghệ cao nổi bật của hai dòng Mandi Plus S và Mandi S bao gồm:

- Cảm biến momen xoắn: Hệ thống cảm biến sẽ phân tích lực đạp thực tế để cung cấp mức trợ lực điện tương ứng ngay tức thì, giúp việc leo dốc hay tăng tốc trở nên nhẹ nhàng hơn, mang lại cảm giác lái tự nhiên, mượt mà.

- Chế độ cứu hộ khẩn cấp SOS Mode: OSAKAR thấu hiểu nỗi lo của phụ huynh khi con em đi học một mình gặp sự cố. Tính năng SOS Mode cho phép xe tự động di chuyển với vận tốc ổn định 20 - 25km/h ngay cả khi có vấn đề kỹ thuật. Chỉ với một nút bấm, học sinh có thể tự tin về đích an toàn hoặc di chuyển đến trạm bảo trì gần nhất mà không phải tốn sức dắt bộ xe nặng nề giữa trời nắng gắt hay mưa rào.

- Mở khóa NFC và Smartkey hiện đại: Loại bỏ sự lỉnh kỉnh của chìa khóa cơ, người dùng chỉ cần quẹt nhẹ thẻ định danh vào mặt đồng hồ để kích hoạt xe trong chưa đầy 1 giây. Đi kèm là hệ thống Smartkey tích hợp 4 tính năng: mở/khóa từ xa, định vị tìm xe và báo động chống trộm nhạy bén.

Hệ thống điều khiển thông minh giúp học sinh làm chủ phương tiện một cách phong cách và bảo mật tối đa

3. Lựa chọn đảm bảo sự an tâm về mặt pháp lý

Căn cứ theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 có hiệu lực từ năm 2025, lứa tuổi học sinh cấp 2 (dưới 16 tuổi) chưa được phép điều khiển xe máy điện. Việc để con em điều khiển các dòng xe này không chỉ khiến các em gặp nguy hiểm do chưa đủ kỹ năng xử lý tốc độ mà còn có thể khiến phụ huynh bị xử phạt hành chính theo quy định.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển có thể khiến phụ huynh đối mặt với mức xử phạt hành chính từ 8.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ. Do đó, việc lựa chọn dòng xe đạp trợ lực điện của OSAKAR là giải pháp đúng luật 100% cho học sinh từ 12 - 15 tuổi:

- Hợp pháp tuyệt đối: Vận tốc giới hạn tối đa 25km/h và cơ chế ngắt trợ lực khi dừng đạp giúp các em lưu thông an toàn mà không cần bằng lái.

- Tối ưu thủ tục: Gia đình không cần làm thủ tục đăng ký biển số, không phải nộp thuế trước bạ hay yêu cầu bằng lái xe phức tạp.

- An toàn kiểm soát: Không có tay ga giúp loại bỏ rủi ro mất kiểm soát tốc độ, đảm bảo các em luôn trong ngưỡng vận tốc an toàn của khu vực đô thị.

Bên cạnh tính pháp lý, việc lựa chọn dòng xe này cũng là bước đệm hoàn hảo trước khi các em đủ tuổi sử dụng các dòng xe máy điện tốt nhất hiện nay từ OSAKAR. Thói quen vận động nhẹ nhàng khi đi xe trợ lực giúp kích hoạt cơ thể, tăng cường sự tập trung và rèn luyện tính tự lập cho các em ngay từ sớm.

Mandi Plus S và Mandi S là giải pháp di chuyển hợp pháp, an toàn tối ưu cho học sinh cấp 2

Bộ đôi Mandi Plus S và Mandi S thương hiệu OSAKAR không chỉ là bước tiến đột phá trong công nghệ xe điện mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ về phong cách của nam sinh, nữ sinh thời thượng. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế ấn tượng, hiệu suất ổn định và tính an toàn pháp lý tuyệt đối, bộ đôi hứa hẹn sẽ đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt trên mọi hành trình chinh phục tri thức. Hãy sẵn sàng bứt phá cùng xe điện OSAKAR ngay hôm nay!