6 lỗi thường gặp khiến hồ sơ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài bị trả lại

Làm thẻ tạm trú là thủ tục quan trọng đối với người nước ngoài khi có nhu cầu sinh sống, làm việc, đầu tư hoặc ở lại Việt Nam trong thời gian dài. Tuy nhiên, không ít hồ sơ bị yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hoặc là chưa được tiếp nhận do thiếu giấy tờ, thông tin không thống nhất hoặc chưa đáp ứng đúng các điều kiện. Việc nhận biết sớm những lỗi thường gặp có thể giúp cho người nước ngoài và đơn vị bảo lãnh chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hơn, hạn chế mất thời gian trong quá trình thực hiện thủ tục.

1. Hộ chiếu không đủ điều kiện

Hộ chiếu là giấy tờ quan trọng nhất trong hồ sơ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Đây là căn cứ để xác định thông tin nhân thân, quốc tịch và thời hạn cư trú phù hợp. Trên thực tế, nhiều người chỉ kiểm tra visa hoặc giấy phép lao động mà quên xem thời hạn hộ chiếu.

Nếu hộ chiếu sắp hết hạn, thời hạn thẻ tạm trú có thể bị ảnh hưởng hoặc hồ sơ phải xử lý lại sau khi người nước ngoài đổi hộ chiếu mới. Điều này gây mất thời gian, đặc biệt với người đang cần thẻ tạm trú để ổn định công việc, ký hợp đồng lao động, thuê nhà dài hạn hoặc thực hiện những thủ tục cá nhân khác tại Việt Nam.

Vì vậy, trước khi chuẩn bị hồ sơ, người nước ngoài nên kiểm tra kỹ thời hạn hộ chiếu. Nếu hộ chiếu còn hạn quá ngắn, thì cần cân nhắc gia hạn hoặc là cấp đổi trước khi nộp hồ sơ xin thẻ tạm trú.

2. Thiếu các giấy tờ chứng minh mục đích cư trú

Thẻ tạm trú không được cấp chỉ dựa trên nhu cầu ở lại Việt Nam lâu dài. Người nước ngoài cần phải có căn cứ chứng minh mục đích cư trú hợp pháp, chẳng hạn như làm việc, đầu tư, thăm thân hoặc những trường hợp khác theo quy định.

Ví dụ, người lao động nước ngoài thường cần có giấy phép lao động hoặc là giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Nhà đầu tư cần tài liệu chứng minh tư cách góp vốn, đầu tư. Trường hợp thăm thân cần giấy tờ chứng minh quan hệ với người bảo lãnh.

3. Thông tin trên các giấy tờ không thống nhất

Một lỗi phổ biến khác đó là thông tin cá nhân của người nước ngoài không thống nhất giữa hộ chiếu, visa, giấy phép lao động, giấy tờ bảo lãnh và những biểu mẫu trong hồ sơ.

Những sai lệch thường gặp bao gồm: khác cách viết họ tên, sai ngày tháng năm sinh, khác số hộ chiếu, sai quốc tịch, sai chức danh, sai tên doanh nghiệp bảo lãnh hoặc là thông tin trên giấy phép lao động không trùng với hồ sơ của doanh nghiệp.

Đối với người nước ngoài đã đổi hộ chiếu, đổi nơi làm việc, thay đổi doanh nghiệp bảo lãnh hoặc thay đổi các chức danh, việc rà soát lại thông tin là điều hết sức cần thiết. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến hồ sơ phải giải trình, bổ sung hoặc là điều chỉnh trước khi được tiếp nhận.

4. Doanh nghiệp hoặc cá nhân bảo lãnh chuẩn bị sai hồ sơ

Trong nhiều trường hợp, người nước ngoài cần có doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân tại Việt Nam bảo lãnh khi xin cấp thẻ tạm trú. Đây là phần hồ sơ rất quan trọng nhưng cũng dễ bị chuẩn bị thiếu hoặc sai thông tin.

Với doanh nghiệp bảo lãnh, hồ sơ thường liên quan đến giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp, văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú, giấy tờ chứng minh người nước ngoài làm việc hợp pháp tại doanh nghiệp và những biểu mẫu theo quy định. Với cá nhân bảo lãnh, hồ sơ có thể cần giấy tờ chứng minh quan hệ, giấy tờ nhân thân và thông tin cư trú của người bảo lãnh.

5. Chưa khai báo tạm trú hoặc khai báo chưa đầy đủ

Khai báo tạm trú là nội dung dễ bị bỏ sót, đặc biệt khi người nước ngoài ở căn hộ thuê, khách sạn, nhà người thân hoặc là thường xuyên thay đổi nơi lưu trú. Nhiều người cho rằng chỉ cần có hộ chiếu và visa hợp lệ là đủ, nhưng thông tin cư trú thực tế cũng có vai trò quan trọng trong quá trình quản lý lưu trú.

Nếu người nước ngoài chưa khai báo tạm trú, khai báo không đúng địa chỉ, thông tin lưu trú chưa cập nhật hoặc là không thể xác minh được nơi ở, hồ sơ xin thẻ tạm trú có thể gặp khó khăn.

6. Kê khai sai biểu mẫu hoặc chuẩn bị hồ sơ không đúng diện

Hồ sơ thẻ tạm trú có nhiều biểu mẫu và thông tin cần kê khai. Nếu kê khai thiếu, sai hoặc không thống nhất với các giấy tờ kèm theo, hồ sơ có thể bị yêu cầu chỉnh sửa.

Một số trường hợp chuẩn bị hồ sơ theo kinh nghiệm của người khác nhưng lại không cùng diện xin thẻ. Chẳng hạn như, hồ sơ của người lao động nước ngoài sẽ khác với hồ sơ của nhà đầu tư; hồ sơ thăm thân khác với hồ sơ làm việc; hồ sơ do doanh nghiệp bảo lãnh cũng khác với hồ sơ do cá nhân bảo lãnh.

Vì vậy, trước khi nộp hồ sơ, cần phải xác định đúng diện xin thẻ tạm trú, đúng mẫu đơn, đúng người ký, đúng đơn vị bảo lãnh và đúng tài liệu chứng minh.

Theo AZVLAW , người nước ngoài và đơn vị bảo lãnh không nên chuẩn bị hồ sơ theo cảm tính hoặc là sao chép từ những trường hợp khác. Mỗi diện thẻ tạm trú có yêu cầu riêng, vì vậy việc kiểm tra điều kiện và giấy tờ theo từng trường hợp cụ thể là bước quan trọng trước khi nộp hồ sơ.

Nếu cần hỗ trợ rà soát hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ và thực hiện thủ tục, khách hàng có thể tham khảo dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại AZVLAW để được tư vấn phù hợp với tình trạng thực tế.

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