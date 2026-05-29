Gợi ý Tour hè biển đảo rực rỡ cùng Du Lịch Việt

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để tạm gác lại những bộn bề công việc và tự thưởng cho mình một chuyến đi trốn về với biển xanh, cát trắng. Nếu bạn đang tìm kiếm những tọa độ vừa có cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, vừa có dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp, thì Côn Đảo và Phú Quốc chính là hai cái tên hàng đầu không thể bỏ qua trong mùa hè này.

Xu hướng du lịch biển đảo lên ngôi trong mùa hè này

Trong những năm gần đây, xu hướng tìm về với thiên nhiên biển đảo nguyên sơ nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi đang trở thành lựa chọn hàng đầu của đông đảo du khách. Không còn bó hẹp trong những điểm đến quen thuộc ở đất liền, người yêu dịch vụ xê dịch xu hướng chọn các hòn đảo biệt lập để tận hưởng không gian riêng tư và không khí trong lành.

Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông và các dịch vụ lữ hành đã biến những chuyến đi đảo trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thay vì tự túc chuẩn bị mọi thứ, nhiều du khách thông thái lựa chọn đặt qua các công ty lữ hành uy tín hoặc kết hợp săn vé, đặt phòng để có một chuyến đi thanh thản, an tâm và tiết kiệm thời gian nhất.

Côn Đảo - Điểm chạm bình yên giữa trùng khơi

Nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ và những trang sử hào hùng, Côn Đảo ngày nay đã trở thành thiên đường nghỉ dưỡng đích thực. Khác với sự nhộn nhịp của nhiều thành phố biển khác, nơi đây mang một nhịp sống chậm rãi, bình yên đến lạ kỳ.

Đến với hành trình du lịch Côn Đảo , du khách sẽ được check-in tại những bãi biển tuyệt đẹp như Bãi Nhát, Bãi Đầm Trầu - nơi có thể ngắm máy bay hạ cánh ở cự ly cực gần. Bên cạnh đó, các hoạt động tâm linh tại Nghĩa trang Hàng Dương hay tham quan hệ thống Nhà tù Côn Đảo cũng mang lại những trải nghiệm cảm xúc sâu lắng khó quên. Khí hậu trong lành cùng hệ sinh thái biển phong phú tại đây chắc chắn sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng hiệu quả.

Phú Quốc - Thiên đường giải trí và nghỉ dưỡng đẳng cấp

Nếu Côn Đảo là nốt lặng bình yên thì Phú Quốc lại là một bản nhạc mùa hè rực rỡ và sôi động. Được mệnh danh là Đảo Ngọc, Phú Quốc sở hữu những bãi biển thuộc top đẹp nhất hành tinh cùng tổ hợp vui chơi giải trí hàng đầu khu vực.

Lựa chọn một tour du lịch Phú Quốc trọn gói, du khách sẽ được trải nghiệm trọn vẹn từ thiên nhiên đến dịch vụ thượng lưu. Bạn có thể thỏa sức khám phá Grand World – “thành phố không ngủ”, trải nghiệm cáp treo hòn Thơm vượt biển dài nhất thế giới, hoặc đơn giản là nằm lười ngắm hoàng hôn ngũ sắc đặc sản tại các bãi biển phía Tây đảo. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tự nhiên và nhân tạo giúp Phú Quốc phù hợp với mọi đối tượng, từ các cặp đôi, nhóm bạn cho đến những gia đình có đa thế hệ.

Trải nghiệm hành trình trọn vẹn cùng Du Lịch Việt

Để chuyến đi mùa hè của bạn thực sự là một kỳ nghỉ đúng nghĩa, việc lựa chọn một đơn vị lữ hành đồng hành uy tín là yếu tố quyết định. Với hơn nhiều năm kinh nghiệm điều hành và tổ chức tour, Du Lịch Việt tự hào mang đến cho khách hàng những chương trình tham quan biển đảo chất lượng cao với chi phí tối ưu.

Các dòng tour biển đảo tại Du Lịch Việt luôn được thiết kế linh hoạt, lịch trình bay giờ đẹp, lưu trú tại hệ thống khách sạn/resort tiêu chuẩn và thực đơn hải sản phong phú. Đội ngũ hướng dẫn viên tận tâm, chuyên nghiệp sẽ chăm sóc chu đáo cho du khách suốt hành trình, mang lại sự an tâm tuyệt đối. Hãy để mùa hè này ngập tràn tiếng cười và những kỷ niệm đẹp tại các thiên đường biển đảo Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT

Địa chỉ: 239A Hoàng Văn Thụ, P.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng: 217 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 3, số 243 xã Đàn, P.Đống Đa, TP. Hà Nội

Hotline: 1900 1177

Website: dulichviet.com.vn