Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, dữ liệu sản xuất trở thành “tài sản vàng” quyết định hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quản lý dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ vẫn là bài toán khó đối với nhiều nhà máy hiện nay. Nắm bắt nhu cầu đó, ATSCADA cung cấp SCADA Software cho nhà máy giúp kiểm soát dữ liệu sản xuất hiệu quả. Mang đến giải pháp giám sát tập trung, xử lý thời gian thực và hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, hướng tới mô hình nhà máy thông minh.
Tổng quan SCADA Software của ATSCADA
SCADA Software là phần mềm giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu trong nhà máy, đóng vai trò kết nối các thiết bị như PLC, cảm biến và máy móc vào một hệ thống quản lý tập trung. Thông qua phần mềm này, toàn bộ dữ liệu vận hành được hiển thị trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi, kiểm soát và hỗ trợ quá trình vận hành hiệu quả hơn. Đồng thời, SCADA Software còn là nền tảng trong lộ trình chuyển đổi số, hướng đến xây dựng nhà máy thông minh.
Giải pháp SCADA Software của ATSCADA được phát triển với định hướng linh hoạt, tùy chỉnh theo từng mô hình và quy mô nhà máy.
SCADA Software
Lý do nên chọn SCADA Software của ATSCADA? SCADA Software- Giám sát thời gian thực
Free SCADA Software của ATSCADA giám sát toàn bộ hệ thống sản xuất theo thời gian thực với độ chính xác cao và độ trễ cực thấp. Hệ thống hiển thị trực quan thông qua dashboard hiện đại, tích hợp các biểu đồ, sơ đồ, trạng thái thiết bị (RUN/STOP/ALARM). Và các thông số quan trọng như nhiệt độ, áp suất, lưu lượng,... Mọi trạng thái của thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất đều được cập nhật liên tục. Người vận hành nắm bắt tình hình ngay tại thời điểm xảy ra.
SCADA Software- Thu thập & lưu trữ dữ liệu
Khả năng thu thập dữ liệu tự động 24/7 từ nhiều nguồn khác nhau như PLC, cảm biến, thiết bị IoT,... đảm bảo không bỏ sót bất kỳ dữ liệu quan trọng nào trong quá trình vận hành.
Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được lưu trữ trong hệ thống Historian với cấu trúc tối ưu, cho phép lưu trữ dung lượng lớn trong thời gian dài.
Dữ liệu được thu thập và hiển thị trên màn hình
SCADA Software- Cảnh báo sự cố
Người vận hành thiết lập ngưỡng cảnh báo cho từng thông số cụ thể. Khi có dấu hiệu vượt ngưỡng hoặc bất thường, hệ thống sẽ tự động phát cảnh báo qua nhiều kênh như email hoặc SMS.
Điểm mạnh nằm ở khả năng phân loại cảnh báo theo mức độ (warning, critical, emergency) người vận hành ưu tiên xử lý đúng vấn đề quan trọng trước. Toàn bộ sự kiện và cảnh báo đều được ghi nhận lại, tạo thành nhật ký (log) phục vụ cho việc phân tích và cải tiến hệ thống.
SCADA Software- Báo cáo và phân tích
Xây dựng hệ thống báo cáo linh hoạt theo nhiều tiêu chí như ca làm việc, ngày, tuần, tháng hoặc theo từng dây chuyền, từng thiết bị.
Các báo cáo có thể được tự động tạo và xuất ra nhiều định dạng (PDF, Excel), giúp tiết kiệm thời gian tổng hợp dữ liệu thủ công. Bên cạnh đó, tích hợp các công cụ phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu suất vận hành (OEE), phát hiện xu hướng và dự đoán các rủi ro tiềm ẩn.
Báo cáo xuất ra file excel
SCADA Software - Kết nối và tích hợp hệ thống
Khả năng mở rộng và tích hợp mạnh mẽ, dễ dàng kết nối với nhiều loại PLC phổ biến trên thị trường như Siemens, Mitsubishi, Omron,... và các thiết bị IoT hiện đại.
Hỗ trợ đa giao thức truyền thông công nghiệp như Modbus RTU/TCP, OPC UA, MQTT,... kết nối linh hoạt trong nhiều môi trường khác nhau.
Phần mềm còn tích hợp sâu với các hệ thống cấp cao như MES và ERP, tạo thành một hệ sinh thái quản lý sản xuất đồng bộ – từ tầng thiết bị đến tầng doanh nghiệp.
Những lợi ích khi triển khai SCADA Software của ATSCADA
Tăng hiệu suất sản xuất nhờ giám sát liên tục và phát hiện sớm sự cố
Giảm downtime, hạn chế gián đoạn dây chuyền vận hành
Quản lý dữ liệu tập trung, minh bạch, dễ dàng truy xuất
Hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng, chính xác dựa trên dữ liệu thực tế
Tối ưu chi phí vận hành, giảm lãng phí tài nguyên và nhân lực
Nền tảng quan trọng để xây dựng và phát triển nhà máy thông minh (Smart Factory)
Với kinh nghiệm triển khai thực tế, giải pháp linh hoạt và đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu, ATSCADA chính là đối tác tin cậy giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý sản xuất hiệu quả và bền vững. Nếu doanh nghiệp đang tìm kiếm một giải pháp SCADA phù hợp, hãy liên hệ ATSCADA để được tư vấn và triển khai hệ thống tối ưu, sẵn sàng cho hành trình chuyển đổi số và phát triển nhà máy thông minh.
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Ấn Tượng
Điện thoại: 028.3842.5001
Email: info@atpro.com.vn
Website: https://atscada.com/
