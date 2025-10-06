Mang Trung thu yêu thương đến trẻ em bại não

Với mong muốn bù đắp và lưu lại những ký ức đẹp cho tâm hồn những trẻ thơ còn nhiều khoảng trống, cứ vào dịp Trung thu, Chi hội Gia đình trẻ bại não Phú Thọ phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh và các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” cho trẻ em bại não trên địa bàn tỉnh.

Các tình nguyện viên Trường Đại học Hùng Vương trao đèn Trung thu cho trẻ bại não.

Từ nhiều ngày nay, chị Đinh Thị Thu Hảo, Chi hội trưởng Chi hội gia đình trẻ bại não tỉnh cùng các thành viên đã tích cực chuẩn bị để tổ chức một tết Trung thu thật ý nghĩa cho 50 trẻ bị khuyết tật, đặc biệt năng do mắc chứng bại não.

Không chỉ vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay mang đến một Trung thu ý nghĩa cho các bé, chị còn gọi điện động viên các gia đình bố trí thời gian đưa các con xuống hội trường Tỉnh Đoàn để các con vui tết Trung thu và nhận những phần quà của các nhà hảo tâm.

Vừa hướng dẫn cho các gia đình có trẻ bại não vào trong hội trường, chị Hảo cho biết: Đây là hoạt động thường niên do Chi hội gia đình trẻ bại não Phú Thọ khởi xướng, vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và cá nhân trong, ngoài tỉnh cùng chung tay tổ chức cho các con. Các con tuy không thể tự nói, tự đi lại như những đứa trẻ bình thường, nhưng các con vẫn có quyền được vui, được yêu thương. Chúng tôi tổ chức Trung thu không chỉ để tặng quà mà còn để gieo hy vọng, để các bậc phụ huynh cảm nhận được rằng họ không đơn độc trong hành trình đầy gian khó này.

Bé Hoàng Ngọc Sơn, 5 tuổi, ở xã Minh Đài rất vui khi được tặng đèn ông sao và xem múa sư tử

Mỗi tay dắt một đứa con vào hội trường, chị Phạm Thu Hường, 38 tuổi ở xã Yên Kỳ thông tin: Tôi có 2 cháu trai đều bị mắc chứng bại não, cháu lớn 16 tuổi, cháu bé 8 tuổi. Cả 2 cháu đều không nói chuyện được. Khi biết được đi đón tết Trung thu, các cháu vui lắm, từ tối hôm qua đã háo hức, sáng nay dậy thật sớm để mẹ đưa đi.

Chi hội gia đình trẻ bại não Phú Thọ có 89 cháu ở địa bàn tỉnh Phú Thọ cũ đăng ký thành viên. Chi hội hiện có 15 hộ nghèo, 4 gia đình có hai con cùng mắc chứng bại não hoặc có một cháu bại não, một cháu mắc bệnh nặng khác. Nhiều gia đình ở vùng sâu, xa, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, để các con được đón Trung thu vui vẻ, đầm ấm, dù đường sá đi lại khó khăn, các gia đình vẫn cố gắng vượt hàng chục cây số để đưa con đến chung vui cùng các bạn. Mẹ cháu Hoàng Ngọc Sơn, 5 tuổi, nhưng chỉ nặng 6,5kg chia sẻ, chị cùng 3 phụ huynh xã Minh Đài có con bị bại não thuê chung xe đưa các cháu đi vui tết Trung thu.

Nhìn những đứa trẻ thiếu may mắn vui vẻ theo dõi múa lân, háo hức nhìn những chùm pháo hoa, không ít phụ huynh lặng lẽ lau nước mắt. “Tôi chỉ mong con được vui, được sống trong tình yêu thương. Thấy con cười, tôi thấy mọi khó khăn đều tan biến” - chị Phạm Thu Hường, mẹ 2 cháu bại não Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Minh Quân chia sẻ trong nước mắt.

Hai anh em ruột Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Minh Quân ở xã Yên Kỳ phấn khởi khi được vui Trung thu, xem múa sư tử.

Chương trình “Trung thu yêu thương” là món quà vô cùng ý nghĩa, thiết thực dành cho các trẻ bại não và gia đình có trẻ bại não. Những món quà các con được nhận trong ngày tết Trung thu thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ dành cho những trẻ em thiệt thòi, những trẻ em không được lành lặn, mang trong mình nỗi đau bệnh tật, góp phần động viên và tiếp sức cho các gia đình cố gắng vươn lên trong cuộc sống, để tiếp tục nỗ lực, cố gắng chăm sóc các con ngày càng tốt hơn.

Niềm vui của trẻ bại não và gia đình khi được vui Trung thu.

Ông Đinh Ngọc Nam - Founder Công ty Cổ phần Champion, nhà tài trợ 100 bánh Trung thu và hơn 28 triệu đồng tiền mặt cho chương trình chia sẻ: Với mỗi gia đình, con cái là quà tặng vô giá và tình yêu thương với các con của những người làm cha, làm mẹ không có gì có thể so sánh được.

Đối với những trẻ bị bại não, càng đòi hỏi nhiều hơn tình yêu thương và sự chăm sóc đặc biệt của gia đình. Chắc chắn, trong những năm tháng tiếp theo, những người ông, người bà, người bố, người mẹ vẫn phải luôn cố gắng vượt qua chính mình, chiến thắng chính mình để chăm sóc tốt nhất cho con, cháu mình.

Các nhà tài trợ trao quà, hỏi thăm, động viên các gia đình có trẻ bại não.

Chương trình “Trung thu yêu thương” được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các em thanh thiếu nhi được giao lưu, gặp mặt, vui chơi phá cỗ và cùng thưởng thức màn múa sư tử, xem bắn pháo hoa cùng các bạn. Mặc dù các em bị bại não, hạn chế trong tương tác, vận động, suy nghĩ, nhưng niềm vui Trung thu vẫn hiện hữu trong từng em nhỏ.

Thông qua đó phần nào lan tỏa được hơi ấm, tình yêu thương, trách nhiệm của cộng đồng, giúp các em khuyết tật và gia đình vượt lên chính mình, chăm lo cho những số phận nhỏ bé, bất hạnh không cảm thấy đơn độc trong hành trình vươn lên số phận.

“Mong rằng sẽ có thêm nhiều tấm lòng đồng hành cùng chúng tôi, để mỗi mùa Trung thu, các con đều có thể cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc và tình yêu thương của xã hội,” – bà Đinh Thị Thu Hảo xúc động chia sẻ thêm.

Các tiết mục trong chương trình thu hút sự quan tâm của trẻ bại não.

Sau 4 năm hoạt động, Ban Chấp hành Hội Gia đình trẻ bại não Phú Thọ phối hợp với Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ tổ chức cho các bé nhiều chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc: “Tết ấm Siêu nhân”, “Vui tết Trung thu” hàng năm và trao học bổng “Siêu nhân đến trường” năm 2023, 2024, 2025; “Tết ấm Siêu nhân 2024”; Đo, đóng giày nẹp miễn phí; thăm, khám răng miễn phí; tổ chức cho các gia đình tham dự các chương trình Hội thảo chuyên ngành phục hồi chức năng cho trẻ bại não do Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức,...

Ngoài ra, Chi hội Gia đình trẻ bại não Phú Thọ đã tiến hành kêu gọi ủng hộ mua ghế tam giác cho bé Hoàng Anh Quân, thông Ngọc Tân, xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng (cũ); mùa hè năm 2022, kêu gọi kinh phí đưa bé Hà Đức Mạnh (Giải Nhất cuộc thi “Trạng nguyên tiếng Việt” cấp Quốc gia) về Hà Nội khám, đánh giá và tập phục hồi chức năng trong 2,5 tháng.

Đối với những gia đình quá khó khăn, Ban Chấp hành Chi hội đề xuất với Hội gia đình trẻ bại não Việt Nam bảo trợ 500.000 đồng/gia đình/tháng, mỗi quý trao 1 lần bằng hiện vật như bỉm, sữa, đồ ăn và những đồ thiết yếu sử dụng trực tiếp cho bé bị bại não. Những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao, là sự sẻ chia, là nguồn động viên giúp các gia đình có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn.

Chi Hương