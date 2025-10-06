Văn hóa - Xã hội
Những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2021-2025, đã có nhiều tấm gương tiêu biểu mới có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để học tập, nhân rộng ra phạm vi toàn tỉnh, nhiều điển hình đại diện cho các lĩnh vực của đời sống xã hội, là minh chứng sống động trong phong trào thi đua, tiêu biểu.

Thực hiện: Đinh Tú


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tỉnh Phú Thọ Thi đua phong trào Sáng tạo Hiệu quả Học tập đời sống xã hội yêu nước
