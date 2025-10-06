Những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025

Nhân Nghĩa chủ động ứng phó với hoàn lưu bão

2025-10-07 09:56:00 baophutho.vn Trước diễn biến phức tạp của bão số 11 và nguy cơ mưa lớn kéo dài gây sạt lở, lũ quét, lũ ống, xã Nhân Nghĩa đã chủ động, khẩn trương triển...

Phong trào thi đua yêu nước trên quê hương Đất Tổ

2025-10-07 09:52:00 baophutho.vn Với tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, phong trào thi đua yêu nước trên quê hương Đất Tổ lan tỏa ở mọi lĩnh vực của đời sống xã...

Cảnh báo hơn 100 điểm ngập úng trên nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội

2025-10-07 07:51:00 Dự báo khoảng từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 7/10, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố...

Thời tiết ngày 7/10: Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn ở nhiều nơi

2025-10-07 06:30:00 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mặc dù bão số 11 đã suy yếu, song hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Thủ...

Khai mạc cuộc thi tay nghề giỏi CNCTECH 2025

2025-10-06 20:21:00 baophutho.vn Ngày 6/10/2025, Tập đoàn CNCTech khai mạc cuộc thi “Tay nghề giỏi CNCTech 2025”, mở màn cho hành trình chinh phục danh hiệu “bàn tay vàng”...

Bắc Bộ mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

2025-10-06 17:36:00 Bão số 11 đã suy yếu thành một vùng áp thấp, tuy nhiên, Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn còn mưa do ảnh hưởng của bão từ chiều 6/10 đến đêm 7/10.