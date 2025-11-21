Xã hội
Nâng cao kiến thức trợ giúp pháp lý cho 250 người có uy tín và cán bộ cơ sở

Ngày 21/11, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 tỉnh Phú Thọ và xã Thanh Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức về trợ giúp pháp lý cho 250 người có uy tín trong cộng đồng và đội ngũ cán bộ cơ sở tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

TS. Nguyễn Đắc Tuân, giảng viên chính Khoa Pháp luật hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội chia sẻ kiến thức về trợ giúp pháp lý.

Các đại biểu đã nghe TS. Nguyễn Đắc Tuân, giảng viên chính Khoa Pháp luật hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội trình bày ý nghĩa của hoạt động trợ giúp pháp lý; các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý; đối tượng được hưởng quyền trợ giúp pháp lý; các quyền, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; cơ chế phối hợp, nguyên tắc trợ giúp pháp lý; điều kiện thụ hưởng, các bước tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ trợ giúp pháp lý.

Các đại biểu là người có uy tín trong cộng đồng xã Thanh Sơn tham dự hội nghị.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và nêu những khó khăn thường gặp trong xử lý các tình huống, từ đó có sự thống nhất trong phương pháp triển khai.

Báo cáo viên đã dành nhiều thời gian đi sâu vào kỹ năng thực tiễn trong việc phát hiện, giới thiệu và hỗ trợ kịp thời các trường hợp có nhu cầu trợ giúp pháp lý tại cơ sở; lồng ghép nhiều tình huống pháp luật thường gặp trong đời sống hằng ngày của người dân, giúp cán bộ cơ sở dễ tiếp cận, nắm bắt và áp dụng; phân tích, hướng dẫn cách thức giải quyết từng tình huống, nhấn mạnh tính linh hoạt trong vận dụng pháp luật và tầm quan trọng của việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức.

Báo cáo viên chia sẻ, hướng dẫn cách giải quyết tình huống phát sinh tại cơ sở.

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng trợ giúp pháp lý từ cơ sở, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân. Đồng thời, nâng cao năng lực cho người có uy tín trong cộng đồng và cán bộ cơ sở để trở thành “cầu nối” giúp người dân, đặc biệt là người nghèo, người dân tộc thiểu số... tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời khi cần.

Ngọc Tuấn

