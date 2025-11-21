Xã hội
Nhặt được của rơi trả lại người mất

Sáng 20/11, anh Bùi Văn Nghĩa, trú tại xóm Bin, xã Tân Lạc có nhặt được một chiếc ví (trong ví có giấy tờ tuỳ thân và số tiền 1,8 triệu đồng) tại khu vực nhà văn hoá xóm Đạy, xã Mường Hoa. Ngay sau khi nhặt được, anh Nghĩa đã nhanh chóng mang chiếc ví đến trình báo tại trụ sở Công an xã Mường Hoa để nhờ hỗ trợ tìm người đánh rơi.

Lực lượng Công an xã đã tiến hành kiểm tra giấy tờ, xác minh và thông báo cho Nhân dân thông qua Tổ an ninh trật tự các xóm trên địa bàn xã về sự việc trên để mọi người tiếp nhận được thông tin. Chỉ trong thời gian ngắn Tổ an ninh trật tự của các xóm đã thông báo liên hệ được với Chị Bùi Thị Vân - sinh năm 1993, trú tại xóm Đạy, Xã Mường Hoa là chủ nhân của chiếc ví đến nhận lại ví của mình.

Công an xã Mường Hoa trả lại ví cho chị Bùi Thị Vân

Tại trụ sở Công an xã, sau khi đối chiếu thông tin, chiếc ví đã được trao trả đầy đủ cho chị Vân. Chị Vân xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới anh Bùi Văn Nghĩa vì nghĩa cử cao đẹp, đồng thời gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mường Hoa đã tận tâm hỗ trợ, xác minh, trả lại tài sản kịp thời.

Hành động trung thực, giàu lòng nhân ái của anh Nghĩa là hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm công dân, góp phần lan tỏa những giá trị sống tích cực trong cộng đồng.

