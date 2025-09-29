Mặt trận Tổ quốc tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh, tham luận của đồng chí Đinh Công Thực - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại biểu khi đề cập vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đinh Công Thực phát biểu tham luận tại Đại hội

Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã bám sát Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác vận động Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Việc triển khai thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Chính trị- xã hội; trên cơ sở Quy chế phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND và một số sở, ban, ngành của tỉnh; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phối hợp và tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp, quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương. MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức vận động Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo đề án, các kế hoạch, quy hoạch liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng quy ước, hương ước về thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn đoàn kết, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ban công tác Mặt trận khu dân cư tích cực vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động làm đường GTNT góp phần xây dựng NTM.

MTTQ đã phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp quốc hội, HĐND, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo thẩm quyền. Từ đó tạo sự tin tưởng của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, về sự nghiêm minh của pháp luật; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hoàn thiện các cơ chế, chính sách.

Trong thời gian tới, để tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh xác định thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tăng cường nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đáp ứng với tình hình thực tiễn trong công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần nâng cao vị thế của MTTQ. Kịp thời thông tin về hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án có tác động, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân; về đạo đức, lối sống, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Nghiên cứu, rà soát, tham gia ý kiến, đề nghị sửa đổi, bổ sung, đề nghị xây dựng mới các văn bản nhằm cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ quyền và trách nhiệm tham gia giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng: Chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Tăng cường giám sát thực hiện kiến nghị của cử tri và Nhân dân; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, công khai, minh bạch kết quả giám sát, phản biện xã hội theo quy định. Có cơ chế động viên, khuyến khích đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, người có kinh nghiệm thực tiễn, người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Việt Hà - Vĩnh Hà – Phương Thanh