Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ:

Mệnh lệnh từ trái tim

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các cấp ủy, chính quyền tỉnh triển khai bằng tất cả tấm lòng tri ân sâu sắc. Sau những bước đi thí điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phù Ninh, hành trình thiêng liêng ấy đang tiếp tục mở ra chặng đường mới, chạy đua với thời gian để sưởi ấm nỗi đau khắc khoải của hàng ngàn gia đình thân nhân.

Các đại biểu chứng kiến quy trình lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phù Ninh.

Chiến tranh đã lùi xa, dải đất hình chữ S đã xanh ngút ngàn màu của sự sống và phát triển, thế nhưng dưới lòng đất mẹ, xương máu của hàng ngàn người con ưu tú vẫn đang gửi lại trong lặng im. Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có trên 38.600 liệt sĩ. Tại 292 nghĩa trang liệt sĩ và đài tưởng niệm, toàn tỉnh có 28.805 mộ liệt sĩ, trong đó có 4.834 mộ liệt sĩ còn khuyết thông tin và cần phải tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để xác định danh tính. Mỗi ngôi mộ chưa có tên là một nỗi đau âm ỉ, một khoảng trống ngậm ngùi, da diết của người ở lại khi mái đầu đã bạc trắng theo thời gian.

Quán triệt, triển khai nhiệm vụ đối với các lực lượng, thành phần tham gia tổ lấy mẫu.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh Phú Thọ đã chọn Nghĩa trang liệt sĩ xã Phù Ninh làm điểm rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện rộng. Tại đây, trong tổng số 106 mộ liệt sĩ, có 36 phần mộ chưa rõ danh tính cần lấy mẫu giám định ADN. Từ ngày 2 - 4/6/2026, không khí tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phù Ninh lúc nào cũng trang nghiêm, xúc động nghẹn ngào. Các cơ quan chức năng cùng lực lượng vũ trang đã hiệp đồng chặt chẽ, ngày đêm rà soát, đối chiếu hồ sơ và thực hiện khai quật để lấy mẫu sinh phẩm.

Công tác chuẩn bị được triển khai cẩn trọng, kiểm tra kỹ lưỡng.

Dù gặp muôn vàn khó khăn do kết cấu mộ phần phức tạp, nhiều lớp bê tông kiên cố sau nhiều lần tôn tạo, song với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kết quả bước đầu tại xã Phù Ninh đã hoàn thành theo kế hoạch. Những mẫu ADN quý giá ấy được niêm phong cẩn trọng, số hóa thông tin đồng bộ phục vụ cho việc giám định. Công tác làm điểm tại xã Phù Ninh đã giúp toàn tỉnh kiểm nghiệm thực tế quy trình, đánh giá khả năng phối hợp giữa các lực lượng Quân sự, Công an, các ban, ngành và chính quyền địa phương, đồng thời tạo cơ sở thực tiễn vững chắc để hoàn thiện quy trình kỹ thuật đạt độ chính xác cao nhất.

Tổ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả từ xã Phù Ninh chính là ngọn lửa khởi nguồn, thắp lên hy vọng lớn lao cho chặng đường đầy gian nan phía trước.

Bước vào giai đoạn mới của chiến dịch sau dấu mốc làm điểm thành công, toàn tỉnh phải hướng tới mục tiêu tối thượng: Quyết tâm đến trước ngày 30/4/2027 hoàn thành việc lấy mẫu cho toàn bộ mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Để đạt được đích đến thiêng liêng đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các cơ quan thành viên phải phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, chuẩn bị chu đáo về cả con người lẫn cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho công tác khai quật, bảo quản và số hóa. Quá trình thực hiện phải bảo đảm tuyệt đối chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình chuyên môn, giữ gìn sự tôn nghiêm đối với hài cốt liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, thất lạc sinh phẩm. Đồng thời, công tác bảo mật thông tin phải được đặt lên hàng đầu nhằm giảm thiểu nguy cơ lẫn mẫu, tuân thủ nguyên tắc cốt lõi: Một hài cốt, tại một thời điểm, chỉ mở một vị trí thao tác.

Bên cạnh đó, việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội là nhân tố quyết định thành công. Ngành thông tin và truyền thông cùng các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm. Từ đó, vận động các tổ chức, cựu chiến binh và Nhân dân tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân, tạo sự đồng thuận, thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc trong nhân dân.

Thắp nén tâm nhang dâng lên anh linh các Anh hùng liệt sĩ, từng làn khói hương trầm thoảng bay giữa không gian tĩnh mịch của nghĩa trang như sợi dây kết nối linh thiêng giữa hai thế giới. Chiến dịch 500 ngày đêm tại Đất Tổ Phú Thọ không đơn thuần là những con số sinh phẩm, những quy trình kỹ thuật, mà là hành trình gom nhặt ký ức, xoa dịu nỗi đau bấy lâu của biết bao bà mẹ, người thân nơi quê nhà. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” - đạo lý ngàn đời của dân tộc đang được cụ thể hóa bằng những bước chân thầm lặng, những bàn tay cẩn trọng lật mở từng thớ đất nghĩa tình. Dẫu chặng đường phía trước còn muôn vàn gian nan, nhưng với mệnh lệnh từ trái tim, những người con hôm nay quyết tâm chạy đua với thời gian để đưa các anh bước ra khỏi màn sương mờ của lịch sử, gọi đúng tên mình. Mỗi danh tính được xác định, mỗi một ngôi mộ được khắc tên sẽ là một chương hồi kết có hậu cho những người con đã hiến dâng trọn vẹn tuổi xuân cho Tổ quốc, để nụ cười của các anh mãi hòa vào đất trời non nước bình yên, thanh thản nằm lại trong lòng đất mẹ ấm áp nghĩa tình.

Lê Hoàng