Mẹo phối hợp đạm động vật với thực vật: 6 thực đơn gợi ý giúp dáng đẹp, tóc đen

Chất đạm hay protein là thành phần cốt lõi xây dựng nên cơ bắp và cấu trúc keratin của sợi tóc. Để đạt được mục tiêu kép là thân hình cân đối và mái tóc khỏe đẹp, cần có sự lựa chọn thông minh giữa đạm động vật và đạm thực vật.

Những món ăn giàu đạm giúp dáng đẹp, tóc đen

Việc duy trì một vóc dáng đẹp, săn chắc cùng mái tóc đen mượt không chỉ là kết quả của việc tập luyện hay sử dụng mỹ phẩm đắt tiền mà chính là nghệ thuật kết hợp các nguồn chất đạm trong bữa ăn hằng ngày.

Trong một chế độ ăn lý tưởng bạn không nên chỉ thiên lệch về một loại đạm nào. Đạm động vật cung cấp các acid amin thiết yếu và sắt để tóc mọc nhanh trong khi đạm thực vật mang lại sự thanh nhẹ giúp cơ thể không bị tích tụ mỡ thừa và hỗ trợ thải độc cho da đầu.

Kết hợp cân bằng đạm động vật và đạm thực vật sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn cho sức khỏe.

Nhóm món ăn từ đạm động vật giúp tóc đen mượt và cơ bắp săn chắc

Đạm động vật là nguồn protein hoàn chỉnh nhất giúp cơ thể ngay lập tức có nguyên liệu để sửa chữa các tế bào hư tổn.

- Cá thu hoặc cá hồi hấp xì dầu và gừng: Cá là nguồn đạm giúp bạn duy trì vóc dáng mà không lo ngại về chất béo xấu. Omega-3 trong cá béo không chỉ giúp sợi tóc óng ả mà còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất giúp cơ thể đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn. Khi hấp cùng gừng và xì dầu giúp giữ lại được trọn vẹn các dưỡng chất quý giá cho mái tóc.

- Ức gà cuộn măng tây nướng áp chảo: Ức gà là thực phẩm kinh điển cho những ai muốn có vóc dáng đẹp vì hàm lượng đạm cao và chất béo cực thấp. Trong ức gà chứa rất nhiều sắt - một vi chất quan trọng giúp mang oxy đến nang tóc. Măng tây đi kèm cung cấp thêm chất xơ và các vitamin nhóm B giúp tăng cường sức bền cho sợi tóc.

- Trứng chần ăn kèm bơ tươi và hạt chia:Trứng là nguồn cung cấp biotin dồi dào nhất. Thiếu biotin là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến rụng tóc và móng tay giòn dễ gãy. Việc ăn trứng chần thay còn hỗ trợ cơ thể được cung cấp biotin tốt hơn. Hạt chia rắc lên trên cung cấp thêm protein thực vật và các khoáng chất giúp da đầu luôn khỏe mạnh.

Nhóm món ăn từ đạm thực vật giúp cơ thể thanh thoát và tóc dày khỏe

Đạm thực vật thường đi kèm với chất xơ và các chất chống oxy hóa giúp bạn giữ được vòng eo thon gọn và làm chậm quá trình lão hóa của tóc.

- Đậu hũ non sốt nấm và bông cải xanh: Đậu nành là nguồn đạm thực vật quý giá chứa isoflavone - một chất có cấu trúc gần giống hormone estrogen giúp cải thiện độ bóng mượt của mái tóc. Nấm và bông cải xanh bổ sung thêm kẽm và các vitamin giúp nang tóc luôn bền vững. Món ăn này cực kỳ thanh đạm phù hợp cho những bữa tối nhẹ nhàng giúp cơ thể không bị đầy bụng trước khi ngủ.

- Salad đậu lăng đỏ với hạt quinoa và cải bó xôi: Đậu lăng đỏ và hạt quinoa là những siêu thực phẩm về chất đạm trong giới thực vật. Chúng chứa hàm lượng sắt và protein tương đương với một số loại thịt nhưng lại không có cholesterol. Rau bina giúp bổ sung folate - một loại vitamin hỗ trợ quá trình phân chia tế bào hỗ trợ tóc con mọc nhiều hơn.

- Sữa hạt hạnh nhân và óc chó tự làm: Thay vì các loại sữa có đường, bạn hãy tự tay chế biến sữa từ các loại hạt. Hạnh nhân giàu vitamin E giúp bảo vệ da đầu khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Óc chó giàu acid béo và protein giúp nuôi dưỡng sợi tóc từ bên trong. Một ly sữa hạt vào buổi chiều sẽ giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn vặt đồng thời cung cấp năng lượng cho mái tóc.

Bí quyết kết hợp hài hòa giữa các loại đạm để đạt hiệu quả tối ưu

Để vóc dáng luôn đẹp bạn nên ưu tiên các phương pháp chế biến đơn giản như hấp luộc hoặc áp chảo với một chút dầu ô liu. Hãy nhớ nguyên tắc 2 - 1 - 1 trên đĩa ăn. Có nghĩa là khẩu phần ăn luôn có một nửa là rau xanh một phần tư là đạm động vật và một phần tư là đạm thực vật hoặc ngũ cốc nguyên hạt.

Khi bạn ăn đủ lượng chất đạm cơ thể sẽ không rơi vào trạng thái đói giả tạo giúp bạn kiểm soát cân nặng tốt hơn. Đồng thời nguồn acid amin ổn định trong máu sẽ đảm bảo rằng các nang tóc luôn ở trong trạng thái tăng trưởng tốt nhất. Bạn sẽ nhận thấy rằng khi mình ăn uống đúng cách mái tóc không chỉ giảm rụng mà còn có độ nặng và độ bóng tự nhiên mà không loại dầu xả nào làm được.

Bên cạnh đó, đừng quên bổ sung thêm các loại quả giàu vitamin C. Vitamin C sẽ giúp cơ thể hấp thụ protein và sắt tốt hơn nhiều lần, giúp quy trình dưỡng tóc từ bên trong đạt đến độ hoàn hảo.

Vẻ đẹp của mái tóc và vóc dáng luôn bắt đầu từ căn bếp của bạn. Việc lựa chọn khéo léo các món ăn giàu chất đạm từ cả hai nguồn động vật và thực vật chính là bí quyết để có một cơ thể khỏe mạnh và một diện mạo rạng rỡ.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)