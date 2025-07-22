Mẹo viết thư xin việc khi ứng tuyển vào công ty Nhật Bản

Các công ty Nhật không chỉ đánh giá ứng viên qua kỹ năng và kinh nghiệm mà còn quan tâm đến thái độ, cách làm việc và sự phù hợp với văn hóa công ty. Vậy làm thế nào để viết một bức thư xin việc thật ấn tượng khiến nhà tuyển dụng Nhật Bản phải chú ý đến bạn?

Dưới đây là một số mẹo hữu ích để bạn có thể viết thư xin việc vừa chuyên nghiệp, vừa thể hiện sự chân thành của mình khi nộp hồ sơ vào các vị trí tuyển dụng việc làm tiếng Nhật , hãy cùng tham khảo nhé.

Thể hiện sự tôn trọng văn hóa Nhật Bản

Các công ty Nhật Bản đặc biệt đề cao văn hóa ứng xử và thái độ làm việc chuyên nghiệp. Vì thế, ngay từ dòng đầu tiên trong thư xin việc, bạn nên thể hiện sự tôn trọng, khiêm nhường và tinh thần cầu thị – những phẩm chất luôn được đánh giá cao trong môi trường làm việc Nhật.

Hãy bắt đầu bằng một lời chào trang trọng, sử dụng ngôn ngữ lịch sự để tạo thiện cảm ban đầu, chẳng hạn như: “Kính gửi Quý công ty” hay “Em xin trân trọng gửi lời chào đến Quý công ty và bộ phận tuyển dụng”. Những lời mở đầu tuy đơn giản nhưng thể hiện rõ thái độ nghiêm túc và sự chuyên nghiệp như thế này là điều mà nhà tuyển dụng Nhật luôn đánh giá cao ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nêu rõ lý do ứng tuyển

Khi ứng tuyển vào các công ty Nhật, điều quan trọng là bạn phải thể hiện rõ ràng và cụ thể lý do mình muốn làm việc cho họ. Đừng chỉ nói chung chung như “Em muốn làm việc ở đây”. Thay vào đó, hãy đào sâu hơn và cho họ thấy bạn đã tìm hiểu kỹ càng.

Chẳng hạn, bạn có thể nói: “Em thực sự ấn tượng với văn hóa làm việc đề cao tinh thần đồng đội và sự phát triển bền vững của công ty” hoặc “Qua tìm hiểu các dự án công ty đang triển khai, em tin rằng mình có thể đóng góp vào việc phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực [tên lĩnh vực cụ thể”.

Nói cách khác, hãy kết nối những gì công ty đang làm với khả năng và mong muốn của bạn một cách thật rõ ràng. Điều này sẽ giúp bạn tạo ấn tượng mạnh mẽ hơn.

Giới thiệu kỹ năng và kinh nghiệm một cách súc tích

Trong phần giới thiệu, hãy tập trung vào các kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với vị trí đang ứng tuyển. Đừng viết quá dài mà chỉ cần ngắn gọn như “Với hơn 3 năm kinh nghiệm Marketing tại công ty XYZ, em đã tham gia nhiều chiến dịch truyền thông lớn, giúp công ty đạt mục tiêu doanh thu”.

Hãy chắc chắn rằng những kỹ năng bạn nêu ra đúng là thứ công ty đang tìm kiếm. Đặc biệt, nếu bạn có chứng chỉ tiếng Nhật N2 hoặc N1 thì đừng quên đề cập vì đây là một lợi thế lớn khi ứng tuyển vào các công ty Nhật Bản.

Đảm bảo không có lỗi chính tả

Đây là điều vô cùng quan trọng! Việc viết sai chính tả, ngữ pháp hay thiếu chú ý trong cách trình bày sẽ khiến bạn mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng. Đặc biệt, các công ty Nhật Bản rất chú trọng đến sự chính xác, nên hãy kiểm tra thật kỹ trước khi gửi thư. Nếu có thể, bạn nên nhờ một người có kinh nghiệm hoặc một người nói tiếng Nhật bản địa kiểm tra lại thư của bạn.

Chỉnh sửa và cá nhân hóa thư xin việc

Đừng gửi một thư xin việc chung chung cho tất cả các công ty. Mỗi lá thư nên được cá nhân hóa để thể hiện bạn đã dành thời gian tìm hiểu về công ty đó. Chắc chắn nhà tuyển dụng Nhật sẽ cảm nhận được sự quan tâm và nỗ lực của bạn.

Ví dụ, nếu bạn ứng tuyển vào một công ty Nhật chuyên về công nghệ, hãy nhấn mạnh niềm đam mê của bạn với công nghệ, đặc biệt là những lĩnh vực mà công ty đang phát triển. Điều này sẽ giúp bạn nổi bật hơn so với những ứng viên chỉ gửi thư mẫu phổ biến trên internet.

Kết thúc một cách ấn tượng

Kết thúc thư một cách ấn tượng là điều rất quan trọng để tạo dấu ấn mạnh mẽ với nhà tuyển dụng. Bạn nên kết thúc thư một cách lịch sự, trang trọng và thể hiện mong muốn được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn. Bạn có thể viết như sau:

“Em rất mong có cơ hội được gặp gỡ và trao đổi thêm về khả năng cũng như niềm đam mê của mình trong buổi phỏng vấn tới”. Hoặc “Xin chân thành cảm ơn Quý công ty đã dành thời gian xem xét thư xin việc của em. Em rất mong được góp phần vào sự phát triển chung của công ty”. Thêm một lời chúc chân thành

Một điểm thú vị khi viết thư xin việc cho công ty Nhật là bạn có thể kết thúc thư bằng một câu chúc mừng nhẹ nhàng, ví dụ như “Chúc công ty ngày càng phát triển và đạt được những thành công vượt bậc trong các dự án sắp tới”.

Dù chỉ là một lời chúc nhỏ nhưng nó sẽ thể hiện sự chân thành và sự thân thiện , giúp bạn tạo ấn tượng tốt và ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng.

Viết thư xin việc là một nghệ thuật và với công ty Nhật Bản, bạn càng cần phải đầu tư vào nó một cách kỹ lưỡng. Hãy làm cho thư xin việc của bạn không chỉ thể hiện được khả năng chuyên môn mà còn phản ánh được sự tôn trọng và sự nghiêm túc của bạn đối với công ty Nhật. Chúc bạn thành công trong quá trình ứng tuyển!