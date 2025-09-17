Messi ghi bàn và kiến tạo, giúp Inter Miami trả hận

Tiền đạo Lionel Messi góp một bàn và một kiến tạo trong trận thắng Seattle Sounders 3-1, ở vòng 31 giải bóng đá nhà nghề Mỹ ngày 16/9.

Ở lần gần nhất chạm trán - chung kết Leagues Cup hôm 1/9, Messi trải qua ngày thi đấu đáng quên với 5 cú sút nhưng đều không gây khó được cho thủ môn của Seattle. Phong độ mờ nhạt của tiền đạo đội trưởng hôm đó là một phần nguyên nhân khiến Inter Miami thua 0-3, không bảo vệ được danh hiệu ở sân chơi này.

Nhưng, cục diện đảo chiều khi hai đội tái ngộ trên sân Chase, bang Florida. Chủ nhà Inter Miami chơi lấn lướt, và tạo ra khác biệt từ đầu trận. Phút 12, sau tình huống Seattle Sounders mất bóng giữa sân, Messi chuyền từ trung lộ sang cánh trái, tạo điều kiện cho Jordi Alba lao lên sút bật chân thủ môn Stefan Frei mở tỷ số.

Đến phút 41, Alba “trả lễ” cho Messi bằng quả tạt từ cánh trái, tạo điều kiện cho đội trưởng băng vào đệm bóng nhân đôi cách biệt. Tuyến giữa Seattle Sounders tiếp tục mắc sai lầm mất bóng ở bàn thua này.

Tiền đạo Lionel Messi ăn mừng sau khi ghi bàn cho Inter Miami trong trận tiếp Seattle Sounders ở vòng 31 MLS ngày 16/9/2025 trên sân Chase, Florida, Mỹ. Ảnh: AP

Sau hai bàn thua, đội khách sa sút tinh thần, dẫn đến lúng túng trong lối chơi. Đến phút 52, Ian Fray đánh đầu từ quả phạt góc, nâng tỷ số lên 3-0 cho Inter Miami.

Seattle Sounders gỡ được một bàn nhờ công Obed Vargas ở phút 69, nhưng chừng đó là quá ít.

Trận thắng này giúp Inter Miami lên thứ năm bảng miền đông MLS, với 49 điểm sau 27 trận. Messi và đồng đội kém đầu bảng Philadelphia Union tám điểm, nhưng chơi ít hơn ba trận.

Cá nhân Messi tiếp tục dẫn đầu danh sách lập công cho Inter Miami mùa này, với 28 bàn trên mọi đấu trường. Trong đó, anh ghi 20 bàn tại MLS, chỉ kém tiền đạo Nasville SC - Sam Surridge một bàn.

Tiền đạo người Argentina còn xếp thứ hai trong khâu kiến tạo tại Inter Miami từ đầu mùa, với 10 đường. Luis Suarez dẫn đầu khi có nhiều hơn 6 đường.

Inter Miami còn 7 trận MLS, lần lượt gặp DC United, New York City, Toronto FC, Chicago Fire, New England Revolution, Atlanta United và Nashville SC. Nếu thắng hết, Messi và đồng đội có thể bảo vệ thành công Suppoters' Shield, danh hiệu dành cho đội dẫn đầu bảng chung hai miền.

Nếu giữ vị trí trong top 7 miền Đông khi kết thúc giai đoạn đá bảng, Inter Miami sẽ lọt vào giai đoạn play-off tranh MLS Cup. Mùa trước, họ dừng bước ở vòng một giai đoạn play-off khi thua Atlanta United 2-3.

