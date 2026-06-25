Messi không loại trừ khả năng dự World Cup 2030

Lionel Messi không loại trừ khả năng cùng Argentina dự World Cup 2030 trên sân nhà, dù khi đó anh sẽ bước sang tuổi 43.

Trong cuộc họp báo sau trận Argentina thắng Áo ở lượt hai bảng J World Cup 2026, Messi được hỏi về khả năng góp mặt ở kỳ World Cup kế tiếp, đánh dấu 100 năm ngày ra đời của giải. “Tôi không biết”, siêu sao 39 tuổi trả lời. "Thực sự lúc này tôi không nghĩ về chuyện đó. Viễn cảnh đó vẫn còn khá xa, nhưng như tôi đã nói, tôi sống từng ngày một và tập trung vào hiện tại".

Messi (phải) rê bóng qua thủ môn Alexander Schlager trước khi ghi bàn thứ hai cho Argentina trong trận thắng Áo 2-0 ở lượt hai bảng J World Cup 2026 trên sân Arlington, bang Texas ngày 22/6. Ảnh: AP

Dù không đưa ra cam kết nào, Messi cũng không loại trừ khả năng dự World Cup 2030. Tiền đạo CLB Inter Miami cho biết anh sẽ tiếp tục thi đấu miễn là còn đủ khả năng đóng góp cho tập thể. "Có chứ. Tôi sẽ tiếp tục thêm một thời gian nữa, miễn là tôi còn có thể đóng góp, còn cảm thấy ổn về thể chất và giúp được các đồng đội", anh nói tiếp. “Tôi sẽ tiếp tục thi đấu”.

Messi vừa bước sang tuổi 39 hôm 24/6. Trước World Cup 2026, nhiều người từng cho rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh xuất hiện ở giải. Tuy nhiên, phong độ hiện tại khiến những dự đoán đó trở nên kém thuyết phục. Messi đang trải qua khởi đầu ấn tượng nhất sự nghiệp tại World Cup. Anh ghi cả năm bàn thắng của Argentina qua hai trận đầu tiên, gồm hat-trick vào lưới Algeria và cú đúp trước Áo.

Hai bàn thắng vào lưới Áo cũng giúp Messi vượt qua Miroslav Klose để độc chiếm kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup với 18 pha lập công. Trước trận đó, anh và cựu tiền đạo Đức cùng sở hữu 16 bàn.

Dù lập cột mốc lịch sử, Messi vẫn tỏ ra bình thản khi nhắc về trận đấu. Anh thậm chí bỏ lỡ một quả phạt đền trước khi ghi cú đúp quyết định. “Thực sự cách mọi chuyện diễn ra thật ngoạn mục”, anh nói. "Hôm nay tôi có quả phạt đền để có thể nâng tỷ số, nhưng nếu tôi ghi bàn từ quả phạt đền đó thì có lẽ tôi đã không ghi hai bàn còn lại. Không ai biết trước được, nhưng tôi hài lòng với kết quả".

Sau trận, khi được hỏi đâu là bàn thắng yêu thích nhất trong 18 bàn anh ghi tại World Cup, Messi thừa nhận không còn đủ sức để suy nghĩ về điều đó. Anh tỏ vẻ cạn sức trong phỏng vấn, và nói rằng không thể nhớ rõ toàn bộ 18 bàn thắng đã được ghi như nào.

Nếu góp mặt tại World Cup 2030, Messi sẽ thiết lập thêm nhiều cột mốc chưa từng có. Anh sẽ trở thành cầu thủ nam đầu tiên dự bảy kỳ World Cup. Hiện tại, anh cùng Cristiano Ronaldo và thủ môn Guillermo Ochoa chia sẻ kỷ lục sáu lần tham dự.

World Cup 2030 còn mang ý nghĩa đặc biệt với Argentina. Giải đấu sẽ được tổ chức chủ yếu tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco, nhưng ba trận đấu kỷ niệm 100 năm World Cup sẽ diễn ra ở Nam Mỹ. Argentina được trao quyền đăng cai một trong ba trận đấu này tại sân Monumental ở Buenos Aires. Hai trận còn lại thuộc về Uruguay và Paraguay. Đây sẽ là lần đầu tiên Argentina tổ chức một trận World Cup kể từ năm 1978.

Khả năng được thi đấu World Cup trên sân nhà có thể là động lực để Messi tiếp tục kéo dài sự nghiệp quốc tế. Hợp đồng hiện tại của anh với Inter Miami còn thời hạn đến năm 2028. Khi hợp đồng kết thúc, Messi sẽ 41 tuổi, tức chỉ còn chưa đầy hai năm trước World Cup 2030.

Theo vnexpress.net