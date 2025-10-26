Microsoft phát cảnh báo đến người dùng vẫn chưa chịu rời Windows 10

Microsoft vừa đưa ra cảnh báo nghiêm khắc trên blog của mình cho người dùng không chịu rời bỏ Windows 10 do không còn được hỗ trợ chính thức.

Microsoft nhấn mạnh rằng các hệ thống không còn được hỗ trợ như Windows 10 không chỉ lỗi thời mà còn không được bảo vệ. Đây là một lời nhắc nhở quan trọng cho những người vẫn đang sử dụng Windows 10, đặc biệt là trong bối cảnh bảo mật ngày càng trở nên cấp thiết.

Máy tính Windows 10 sẽ “mở đường” cho các phần mềm độc hại tấn công dễ dàng.

Báo cáo Digital Defense của Microsoft cho biết, hơn 90% các cuộc tấn công ransomware (mã độc tống tiền) nhắm vào các máy tính không được hỗ trợ.

Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy, 84% độc giả của Tom’s Guide vẫn đang sử dụng Windows 10, cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa cảnh báo của Microsoft và thực tế. Cảnh báo này chủ yếu hướng đến các doanh nghiệp, vì nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc trì hoãn cập nhật có thể dẫn đến “nợ kỹ thuật” nghiêm trọng.

Những rủi ro nào đang chờ đợi người dùng Windows 10?

Microsoft đã chỉ ra rằng tư duy “chỉ thêm một năm nữa” có thể khiến người dùng rơi vào tình huống nguy hiểm. Các thiết bị cũ sẽ không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật, làm tăng nguy cơ bị tấn công bởi ransomware và phần mềm độc hại. Những lỗ hổng này khiến các hệ thống Windows 10 trở thành mục tiêu hàng đầu cho tội phạm mạng.

Hơn nữa, các lỗ hổng bảo mật thường ẩn mình cho đến khi sự cố xảy ra, và Microsoft đã ngừng theo dõi các lỗ hổng tiềm ẩn trong hệ thống của mình. Điều này có nghĩa người dùng có thể không nhận ra rằng hệ thống của họ đã bị xâm phạm trong nhiều tháng, dẫn đến nguy cơ mất dữ liệu và thông tin cá nhân.

Cuối cùng, chi phí cho việc khôi phục dữ liệu từ một hệ thống bị xâm nhập có thể lớn hơn nhiều so với việc đầu tư vào một hệ thống hỗ trợ Windows 11 ngay từ bây giờ. Việc nâng cấp không chỉ giúp bảo vệ dữ liệu mà còn tiết kiệm chi phí về lâu dài.

Nguồn vov.vn