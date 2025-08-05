Miền Bắc sẽ mưa lớn từ đêm nay

Đồng bằng Bắc Bộ từ đêm nay sẽ có mưa giông giải nhiệt, còn trung du và vùng núi mưa lớn với tổng lượng trên 200 mm trong ba ngày 5-7/8.

Vùng núi phía Bắc từ đêm qua đã mưa do tác động của rãnh áp thấp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lượng mưa từ 19h hôm qua đến 5h hôm nay ở Dào San (Lai Châu) 208 mm, Việt Vinh (Tuyên Quang) 62 mm.

Dự báo mưa ở khu vực này tiếp tục tới sáng 7/8, tổng lượng phổ biến 70-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn hơn 100 mm trong ba giờ.

Trong 6 giờ tới, vùng núi và trung du phía Bắc có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 8 xã tại tỉnh Cao Bằng; Tuyên Quang, Lai Châu mỗi tỉnh hai xã; Lào Cai, Sơn La mỗi tỉnh ba xã.

Công an thông đường vào cứu hộ tại Điện Biên. Ảnh: Đài PT-TH Điện Biên

Đồng bằng Bắc Bộ sẽ mưa từ đêm nay với lượng phổ biến 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa giông xuất hiện sau chuỗi ngày nắng nóng có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hai tuần qua, miền núi phía Bắc mà trọng tâm là Điện Biên và Sơn La chịu ảnh hưởng của hai đợt mưa lớn. Tại Điện Biên, mưa lũ, sạt lở đất khiến 10 người chết, 12 người bị thương; Sơn La 5 người chết, một người mất tích. Khoảng 600 ngôi nhà bị đổ sập, cuốn trôi; hàng nghìn ngôi nhà khác ngập sâu.

Nhiều tuyến đường huyết mạch bị sạt lở, khiến giao thông chia cắt, công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo gặp nhiều khó khăn do đường sá chia cắt.

Nguồn vnexpress.net