Tiếp nhận trên 53 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba

Ngày 29/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận trên 53 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba từ cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1, Khu Công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận ủng hộ Nhân dân Cuba.

Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” được phát động vào ngày 13/8, trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025”, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1960-2025) nhằm hỗ trợ Nhân dân Cuba vượt qua khó khăn về thiên tai, dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế đang tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của hàng triệu trái tim Việt Nam.

Sau khi phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đẩy mạnh truyền thông, kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp, hỗ trợ Nhân dân Cuba. Nhờ đó, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ với sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ và Nhân dân trong toàn tỉnh.

Tính đến ngày 29/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận số tiền ủng hộ trên 1,088 tỷ đồng của các cá nhân, tập thể đơn vị, doanh nghiệp thông quan kênh tiếp nhận của Hội .

Chương trình diễn ra trong 65 ngày, từ ngày 13/8 đến 16/10/2025.

