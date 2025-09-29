Đảm bảo an sinh xã hội để phát triển bền vững

Các chính sách an sinh xã hội được tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ, toàn diện, bao trùm trên nhiều lĩnh vực: Giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội, y tế, giáo dục... đã mang lại hiệu quả rõ rệt, từng bước cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho Nhân dân, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển ổn định, bền vững.

Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt luôn được các cấp ủy, chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao. Trước khi thực hiện sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ mới, công tác an sinh xã hội được các tỉnh cũ (Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc) chú trọng triển khai theo hướng đồng bộ, bao trùm, toàn diện và bền vững, mang lại những kết quả đáng khích lệ. Các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chính sách, chương trình hành động hiệu quả nhằm bảo đảm an sinh xã hội, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), khu vực kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Đồng thời, tập trung chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách, người yếu thế với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, tạo điều kiện để người dân từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tạo động lực cho sự phát triển bền vững.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao hàng trăm suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới.

Ngay sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng với phát triển kinh tế, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tỉnh Phú Thọ mới là ưu tiên các vấn đề an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo đảm chăm lo tốt nhất cho đời sống người dân. Chính sách an sinh xã hội tiếp tục được tỉnh triển khai đồng bộ trên các mặt gồm: Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng (y tế, giáo dục, dạy nghề...); hỗ trợ sản xuất (thông qua các chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, bảo đảm việc làm) và phát triển cơ sở hạ tầng cho các địa phương. Tỉnh đã khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, gắn kết chặt chẽ triển khai chương trình giảm nghèo với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

Triển khai các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025, Phú Thọ đã dành trên 1.774 tỷ đồng hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn, ở cho hơn 500.000 lượt học sinh, sinh viên; dành hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn, người sống ở vùng đặc biệt khó khăn và một số đối tượng khác. Nhằm hỗ trợ sinh kế, tỉnh đã triển khai 336 mô hình giảm nghèo hiệu quả; hỗ trợ phát triển 200 dự án sản xuất cho gần 5.000 hộ; hỗ trợ tư vấn, đào tạo nghề cho hơn 7.800 lao động thuộc các hộ nghèo, cận nghèo... Các chính sách, chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, toàn diện đã tạo điều kiện để người nghèo cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Dự kiến đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 2,75%. Hiện 100% hộ nghèo, cận nghèo toàn tỉnh được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt gần 97%; tỷ lệ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và tỷ lệ lao động thuộc vùng khó khăn qua đào tạo đạt 60%; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90%...

Thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã hỗ trợ nhà ở cho gần 1.600 hộ; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hơn 5.200 hộ; hỗ trợ công trình cấp nước phân tán cho gần 20.000 hộ. Tỉnh cũng đã xây dựng 42 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn; hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, sắp xếp ổn định dân cư tập trung tại 13 điểm; sắp xếp, di dời bố trí chỗ ở mới cho 72 hộ đang cư trú tại các khu vực xa xôi, hẻo lánh nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở... Nhờ các cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực của Nhà nước, của tỉnh và sự nỗ lực của người dân, diện mạo vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh ngày càng khởi sắc, kinh tế - xã hội có bước phát triển rõ rệt. Từ năm 2021 đến nay, 16 xã của tỉnh đã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn; cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực; thu nhập được cải thiện; an ninh trật tự được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy...

Cùng với ngân sách Nhà nước, Phú Thọ chú trọng tuyên truyền, vận động và huy động sự chung tay, ủng hộ tích cực của cộng đồng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Dự kiến đến cuối năm 2025, đời sống của người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 trên địa bàn tỉnh ước đạt 4,7 triệu đồng/tháng (tăng 37% so năm 2020). Bên cạnh đó, công tác chăm sóc, tri ân người có công với cách mạng luôn được quan tâm đặc biệt. Tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo. Hiện nay, 100% gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh có mức sống cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương. Hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh có bước phát triển tích cực. Các chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT được triển khai hiệu quả, phát huy vai trò “trụ cột” trong hệ thống an sinh. Đến nay toàn tỉnh có hơn 90% dân số tham gia BHYT; trong 8 tháng năm 2025 có hơn 3,6 triệu lượt người được chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Cùng với đó, hơn 15.000 lao động mất việc đã được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, giúp đảm bảo cuộc sống, thêm cơ hội tìm kiếm việc làm mới.

An sinh xã hội là một trong những nền tảng cốt lõi để hiện thực hóa công bằng xã hội, bảo đảm phát triển bao trùm và bền vững. Với quan điểm đầu tư cho an sinh xã hội là đầu tư cho phát triển, Phú Thọ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này. Tỉnh quan tâm dành nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa để thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; đổi mới và nâng cao năng lực quản lý, từng bước hiện đại hóa quản lý Nhà nước về lĩnh vực an sinh xã hội. Đồng thời, triển khai đồng bộ chính sách an sinh xã hội theo hướng bao trùm, toàn diện nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho các đối tượng và vùng đặc thù; cải thiện, nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, tạo động lực cho phát triển bền vững.

Mai Anh