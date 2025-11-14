Thời tiết ngày 14/11: Bắc Bộ nắng hanh, đêm rét, biển động, gió mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/11, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nắng hanh vào ban ngày, đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Độ ẩm giảm thấp khiến cảm giác se lạnh kéo dài từ đêm tới sáng.

Bắc Bộ nắng hanh vào ban ngày, đêm và sáng sớm trời rét.

Tại miền Trung, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, trưa và chiều giảm mây, trời nắng trở lại. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác về chiều tối, cảnh báo nguy cơ kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên biển, gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh. Ghi nhận tại trạm Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, lúc cấp 6; trạm Huyền Trân gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo ngày và đêm 14/11, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh. Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Ngày và đêm 15/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) tiếp tục duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao 3 - 5m, biển động mạnh.

Người dân các vùng biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo và chủ động phương án đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 -18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ban ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C (phía Nam 20 - 22 độ C). Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn