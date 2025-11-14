Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc làm tốt công tác dịch vụ xã hội

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc (trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ) thực hiện việc cung cấp dịch chăm sóc, trợ giúp tự nguyện cho người có nhu cầu (người cao tuổi, người khuyết tật, các trường hợp chậm phát triển trí tuệ, trẻ em tự kỷ), theo khoản 5, Điều 24, Nghị định 20 ngày 15/3/2021.

Trong năm 2025, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc đã thực hiện tiếp nhận vào chăm sóc, trợ giúp cho 25 lượt người có nhu cầu tự nguyện vào chăm sóc, nuôi dưỡng, gồm: Người cao tuổi, người khuyết tật, các trường hợp chậm phát triển trí tuệ, trẻ em tự kỷ bằng theo hình thức nội trú (người cao tuổi, người khuyết tật) và bán trú (đối với trẻ em tự kỷ, các trường hợp chậm phát triển trí tuệ).

Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc thường xuyên kết nối với các đơn vị chuyên môn đánh giá trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ

Khi được tiếp nhận vào chăm sóc, trợ giúp, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch trợ giúp phù hợp với từng trường hợp, thông qua chăm sóc hằng ngày về y tế (theo dõi sức khoẻ, hỗ trợ uống thuốc theo đơn), cung cấp dinh dưỡng đảm bảo phù hợp với từng người, hướng dẫn tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, phục hồi chức năng tại Trung tâm.

Các trường hợp trẻ chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ được hướng dẫn các kỹ năng tự chăm sóc bản thân, hướng dẫn các phương pháp vận động (vận động thô, vận động tinh), trị liệu ngôn ngữ...

Chăm sóc, trợ giúp người cao tuổi tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc

Là một hình thức cung cấp dịch vụ Công tác xã hội tới các trường hợp yếu thế, dịch vụ của Trung tâm phần nào đáp ứng được nhu cầu của xã hội, do xã hội ngày càng phát triển, các gia đình bận với công việc không thường xuyên chăm sóc được người thân, đồng thời không có kỹ năng chăm sóc người cao tuổi, người bệnh, do đó các gia đình gửi người thân vào Trung tâm để được chăm sóc, trợ giúp theo hình thức tự nguyện.

Mặt khác, đa số các gia đình có trẻ mắc hội chứng tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ chưa có nhiều phương pháp, kỹ năng chăm sóc trẻ tại gia đình, trong khi đó các trường hợp trẻ này cần được phát hiện sớm để hỗ trợ chăm sóc, giúp các em cải thiện tình trạng bệnh lý, sớm hoà nhập cộng đồng.

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục trợ giúp cho các đối tượng có nhu cầu chăm sóc tự nguyện. Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai nhiều hình thức tuyên truyền các dịch vụ Trung tâm cung cấp; tổ duy trì trực tổng đài 1800585898 24/24h để tiếp nhận thông tin trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức tốt công tác chăm sóc các trường hợp tại Trung tâm; kết nối với các cơ sở y tế, các câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn để thực hiện chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng và các hoạt động văn hoá, văn nghệ cho mọi trường hợp được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Long Dương