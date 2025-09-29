Trên 1.200 người dân khu vực Hoà Bình phải di dời đến nơi an toàn

Do ảnh hưởng bão số 10, từ đêm 28/9 đến trưa nay (29/9), khu vực Hoà Bình đã có mưa rất to, gây sạt lở và nguy cơ sạt lở cao tại một số tuyến giao thông, khu dân cư. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, canh gác tại các vị trí xung yếu. Đồng thời tuyên truyền, vận động và di dời người dân đến nơi an toàn.

Sạt lở tuyến đường trên địa bàn xã Cao Sơn.

Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 29/9 đã có 311 hộ với 1.225 nhân khẩu tại 13 xã khu vực Hoà Bình phải di dời đến nơi an toàn. Trong đó, xã Dũng Tiến di dời 26 hộ với 126 nhân khẩu; xã Mường Động di dời 78 hộ với 322 nhân khẩu; xã Cao Sơn di dời 29 hộ với 118 nhân khẩu; xã Lương Sơn di dời 3 hộ với 15 nhân khẩu; xã Thượng Cốc di dời 14 hộ với 60 nhân khẩu; xã Toàn Thắng di dời 22 hộ với 44 khẩu; xã Tân Pheo di dời 9 hộ với 36 nhân khẩu; xã Pà Cò di dời 2 hộ với 7 nhân khẩu; xã Mường Thàng di dời 12 hộ với 56 khẩu; xã Mai Hạ di dời 48 hộ với 191 khẩu; xã Cao Phong di dời 41 hộ với 142 nhân khẩu; xã Đà Bắc di dời 9 hộ dân với 32 khẩu; xã Tân Lạc di dời 18 hộ với 76 nhân khẩu.

Nhà dân tại xã Tân Pheo bị sập do sạt lở đất.

Xã Tân Pheo có 1 hộ bị sập nhà do sạt lở đất với khối lượng sập khoảng 70% nhà; xã Tiền Phong 1 hộ bị đất từ trên đồi tràn vào nhà.

Điểm ngập lụt tại xã Bao La.

Hiện nay, mưa lớn vẫn đang tiếp diễn tại khu vực Hoà Bình. Các địa phương đang khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”, hỗ trợ người dân nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Cơ quan chức năng tiếp tục cập nhật thông tin, thiệt hại và chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai.

Cẩm Lệ