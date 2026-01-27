Mổ cấp cứu thành công sản phụ mang nhóm máu Rh âm siêu hiếm

Rạng sáng ngày 26/1, êkip bác sĩ Khoa Phụ sản -Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã thực hiện ca mổ cấp cứu lấy thai cho sản phụ Trần Phương Thảo (sinh năm 1990, trú tại xã Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Sản phụ mang thai 38 tuần, con lần thứ hai, có tiền sử mổ đẻ cũ, nhập viện trong tình trạng vỡ ối và chuyển dạ sớm - tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi.

Điểm đặc biệt của ca bệnh là sản phụ có nhóm máu Rh âm - nhóm máu siêu hiếm. Theo thống kê, tại Việt Nam, tỷ lệ người mang nhóm máu này chỉ chiếm khoảng 0,1% dân số. Điều này khiến nguy cơ mất máu, chảy máu trong và sau mổ, co cứng tử cung trở nên rất đáng lo ngại.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, kíp trực đã nhanh chóng đánh giá nguy cơ, đồng thời phối hợp với Khoa Xét nghiệm của bệnh viện để chuẩn bị sẵn sàng nguồn máu dự trữ, chủ động trong mọi tình huống có thể xảy ra. Rất may, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sản phụ không mất nhiều máu, không cần truyền máu, bé trai nặng 3,4kg chào đời an toàn, khỏe mạnh.

Chia sẻ sau ca mổ, sản phụ Trần Phương Thảo xúc động cho biết, chị hoàn toàn yên tâm và biết ơn sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo: Đối với sản phụ có nhóm máu hiếm, trong suốt thai kỳ cần theo dõi thai sát sao, thăm khám định kỳ và lựa chọn sinh tại cơ sở y tế uy tín, có đầy đủ điều kiện về nhân lực và nguồn máu, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé trong những tình huống khẩn cấp.

Ngọc Lan

Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt