Mô hình “Lắng nghe dân nói” ở Lương Sơn

Với địa bàn rộng 131,24 km2, dân số hơn 45 nghìn người, 54 thôn, tiểu khu, xã Lương Sơn xác định: Nếu chỉ trông vào các buổi tiếp xúc cử tri hay văn bản giấy tờ, sẽ khó lòng nắm bắt hết tâm tư, nguyện vọng của dân. Từ đó, mô hình “Lắng nghe dân nói” ra đời, như một nhịp cầu mới giữa chính quyền và người dân.

Đồng chí Hoàng Việt Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ trao poster chứa mã QR trỏ tới biểu mẫu “Lắng nghe dân nói” đặt tại Trung tâm dịch vụ hành chính công xã để người dân quét mã để gửi phản ánh.

Tại tất cả tổ dân phố, nhà văn hóa, tấm poster với mã QR dẫn tới biểu mẫu “Lắng nghe Nhân dân nói” được phát rộng rãi. Người dân chỉ cần quét điện thoại là có thể gửi phản ánh. Song song, những nhóm Zalo vốn quen thuộc với các tổ chức đoàn thể như Mặt trận, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ... được huy động làm “đường dây nóng” để thông tin luân chuyển nhanh, đúng địa chỉ.

Người dân xã Lương Sơn tham gia mô hình lắng nghe dân nói chuyển tải ý kiến đến chính quyền xã

Điều quan trọng là Mặt trận không chỉ dừng ở vai trò “hòm thư tiếp nhận”, mà trở thành tổ chức chuyển thông tin đến cơ quan chức năng, theo dõi kết quả đến cùng. Có ý kiến – có phản hồi – có giám sát. Đó là cách bộ máy chính quyền xã đang chuyển động theo hướng phục vụ.

Tiểu khu khu 6, xã Lương Sơn ra mặt mô hình lắng nghe dân nói

Thí điểm đầu tiên tại tiểu khu 6 đã được người dân hưởng ứng nồng nhiệt. 10 tổ chức, đoàn thể nhận mã rồi lan tỏa đến 310 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng ban Công tác Mặt trận tiểu khu cho biết: Việc triển khai mô hình này tạo niềm tin và hình thành thói quen mới cho người dân trong tham gia quản trị địa phương.

Bà Lê Thị Thu Hương chia sẻ: Trước đây góp ý phải làm đơn, đi lại nhiều lần, “rất mất thời gian”; nay chỉ cần quét mã, vài phút sau đã có phản hồi. “Quyền làm chủ được thực hành rõ như nhìn thấy”. Những câu chuyện như vậy cho thấy tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát” đang bước ra khỏi khẩu hiệu để đi vào đời sống số.

Phản ánh của dân không bị bó hẹp vào chuyện đường sá, vệ sinh, mà trải rộng nhiều lĩnh vực: đất đai, trật tự xây dựng, thủ tục hành chính, phòng chống thiên tai... Tất cả đều đi qua một quy trình chuẩn: Tiếp nhận – xác minh – phân loại – chuyển xử lý – theo dõi – công khai kết quả. Mọi bước đều được số hóa: theo dõi hằng ngày, tổng hợp hằng tuần, báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và công khai trên website xã. Người dân có thể theo dõi chính quyền giải quyết đến đâu, còn Mặt trận thì làm nhiệm vụ giám sát độc lập. Đó là một cách làm dân chủ, minh bạch, khiến tiếng nói của dân không rơi vào khoảng trống.

Đảng ủy và chính quyền xã Lương Sơn cho rằng: Đây là một ứng dụng chuyển đổi số sát với thực tiễn, phù hợp tinh thần Nghị quyết 57 và mô hình chính quyền hai cấp. Thông điệp xuyên suốt là: Chính quyền không chỉ quản lý, mà trước hết phải phục vụ – phục vụ minh bạch, hiệu quả, có trách nhiệm giải trình.

Ông Đỗ Thành Công, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã, khẳng định: phản hồi kịp thời chính là then chốt. Xã sẽ tiếp tục khảo sát mức độ hài lòng để cải tiến mô hình, tránh hình thức, bảo đảm đi vào thực chất. Điều đó cũng có nghĩa, chính quyền không tự đánh giá mình, mà để dân chấm điểm.

Nhiều địa phương cũng mở kênh tương tác số như đường dây nóng, phản ánh hiện trường, cổng dịch vụ công. Xã Lương Sơn chọn cách kết hợp QR + Zalo – vừa rẻ, vừa tiện, vừa dễ nhân rộng. Điểm đáng nói không chỉ là công cụ, mà là cam kết trả lời và công khai kết quả. Đó mới là “thước đo” của một nền hành chính số có trách nhiệm. “Có ý kiến – Hãy nói! Có phản ánh – Hãy gửi! Mặt trận lắng nghe, chính quyền trả lời!” – khẩu hiệu giản dị ấy nay đã thành cam kết hành động ở Lương Sơn. Chính điều đó góp phần để Lương Sơn trở thành địa phương văn minh, hiện đại, đáng sống.

Lê Chung- Thùy Anh