Điều chỉnh phạm vi, diện tích Vườn quốc gia Tam Đảo

Chiều 21/10, đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về tiến độ thực hiện nhiệm vụ Điều chỉnh phạm vi, diện tích Vườn quốc gia Tam Đảo chuyển về UBND tỉnh và tổ chức liên quan quản lý. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị

Việc điều chỉnh phạm vi, diện tích Vườn quốc gia Tam Đảo nhằm mục đích triển khai các dự án động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Vĩnh Phúc cũ đã chỉ đạo các sở ngành rà soát, báo cáo các bộ, ngành trung ương.

Sau sáp nhập tỉnh, ngày 13/8/2025, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Tờ trình số 2254 tiếp tục đề nghị điều chỉnh phạm vi, diện tích Vườn quốc gia Tam Đảo chuyển về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý. Quá trình thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ cùng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Vườn quốc gia Tam Đảo và các xã trên địa bàn cung cấp hồ xây dựng bản đồ hiện trạng rừng khu vực đề nghị điều chỉnh (khoảng 928,542ha) và Phương án điều chỉnh theo quy định gửi Cục Lâm nhiệp và Kiểm lâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các ý kiến khẳng định sự cần thiết phải điều chỉnh phạm vi, diện tích Vườn quốc gia Tam Đảo chuyển về UBND tỉnh và tổ chức liên quan quản lý; đồng thời đã trao đổi, làm rõ những vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiều diện tích không có tài liệu minh chứng về chồng lấn; vị trí, ranh giới cụ thể của các điểm trong tổng diện tích nêu trên được tổng hợp trên cơ sở theo dõi, cập nhật của Vườn quốc gia Tam Đảo, chưa xác lập mốc, đo vẽ lập bản đồ theo qui định; Một số chỉ tiêu cụ thể về hiện trạng rừng như: Trữ lượng, loài cây, đa dạng sinh học... trong Phương án điều chỉnh do Vườn quốc gia Tam Đảo xây dựng được kế thừa trong hồ sơ tài liệu đánh giá tác động môi trường từ năm 2023; việc điều tra hiện trường mới được thực hiện bắt đầu từ ngày 19/10/2025...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh phạm vi, diện tích Vườn quốc gia Tam Đảo

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, củng cố, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Hội đồng thẩm định, trong đó xác định rõ diện tích chồng lấn với công ty lâm nghiệp Lập Thạch, với Công ty phát triển lâm nghiệp, diện tích cơ sở tôn giáo, diện tích chồng lấn với các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 5 xã: Đạo Trù, Đại Đình, Tam Đảo, Tam Dương Bắc, Bình Tuyền.

Đặc biệt, cần củng cố thêm các dữ liệu, làm rõ những căn cứ pháp lý, yếu tố tác động ảnh hưởng đến diện tích dự kiến triển khai dự án Tam Đảo 2. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc điều chỉnh phạm vi, diện tích chuyển về địa phương quản lý phải đảm bảo cả hai yếu tố đảm bảo bảo tồn, cảnh quan phát triển rừng cũng như tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội.

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương phát biểu tại hội nghị

Khẳng định việc chuyển đổi phạm vi diện tích Vườn quốc gia Tam Đảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển du lịch nói riêng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với các đơn vị tiếp tục rà soát, báo cáo cụ thể.

Sau cuộc họp với Hội đồng thẩm định, trên cơ sở kết luận của đồng chí Chủ tịch Hội đồng, báo cáo kịp thời Chủ tịch UBND về phương án, các bước triển khai tiếp theo trên tinh thần 6 rõ; tập trung đánh giá lợi ích về kinh tế - xã hội trong quá trình chuyển đổi, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân tại những diện tích bị ảnh hưởng; giải quyết kịp thời những kiến nghị đề xuất của người dân.

Các xã: Đạo Trù, Đại Đình, Tam Đảo,Tam Dương Bắc, Bình Tuyền tiếp tục khẩn trương rà soát, khẳng định rõ, xác nhận tính hợp pháp của chủ đất, chủ rừng đối với diện tích chồng lấn, xâm canh, hoàn thành trước 30/10.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị các phương án sẵn sàng tiếp nhận, quản lý sau điều chỉnh. Đối với đề xuất lập mốc giới, đo vẽ xác định hiện trạng rừng trên thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ cùng Sở Tài chính nghiên cứu, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh về nguồn lực thực hiện.

Đinh Vũ