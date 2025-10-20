Kết cục của kẻ ảo tưởng cuồng vọng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Tuấn (trú tại tổ dân phố Hợp Thành 4, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Thông tin này không mấy bất ngờ, bởi lẽ, nếu từng đọc qua trang facbook cá nhân của người đàn ông đã ngoại lục tuần này đều nhận thấy với lời lẽ ngông cuồng, sặc mùi xuyên tạc, phản động, não trạng chống phá cực đoan như vậy thì việc vướng vòng lao lý, bị pháp luật “sờ gáy” chỉ là vấn đề thời gian...

Luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá, thù địch.

Không thuộc diện trẻ người non dạ, trót dại nghe theo lời dụ dỗ, lừa gạt của các đối tượng xấu mà sa chân vào các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật, Huỳnh Ngọc Tuấn đã bước sang tuổi 63, đầu hai thứ tóc, cũng được gọi là có ăn học, thông hiểu chữ nghĩa nhưng dường như tư tưởng chống phá, phản động đã ăn sâu vào não trạng làm lu mờ nhận thức đúng đắn đến độ ngựa quen đường cũ, ngày càng dấn sâu vào con đường tội lỗi, phản quốc hại dân. Hơn ba thập niên trước, năm 1992, Huỳnh Ngọc Tuấn đã từng bị TAND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (nay là thành phố Đà Nẵng) tuyên phạt 10 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa”. Năm 2011, đối tượng tiếp tục bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng do có hành vi truyền đưa thông tin chống phá Nhà nước.

Bán mình cho quỷ dữ, ra tù, Huỳnh Ngọc Tuần vẫn u mê, ngoan cố theo con đường chống phá chính quyền, không từ thủ đoạn bỉ ổi, đê hèn nào để làm hài lòng các tổ chức chống cộng ở hải ngoại, năm 2012 y và con gái Huỳnh Thục Vy được tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) trao giải thưởng Hellman/Hammett. Lâu nay, không ai lạ gì HRW, tên nghe, tôn chỉ mục đích trên lý thuyết khi thành lập thì có vẻ rất hoa mỹ, nhân văn nhưng ngày càng đi ngược lại ý nghĩa tốt đẹp ban đầu, trở thành công cụ chính trị của Mỹ và các nước phương Tây, thường xuyên lợi dụng nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, thông tin sai sự thật, thiên vị, mang màu sắc chính trị và chủ quan áp đặt, đặc biệt với các nước đi theo con đường XHCN. Cái gọi là “Giải thưởng Hellman/Hammett” được tô vẽ là “trao cho các cây bút trên khắp thế giới là nạn nhân của đàn áp chính trị hoặc vi phạm nhân quyền” nhưng thực tế chỉ là chiêu bài chính trị đen tối, được đặt ra để phục vụ mục đích dựng nên những biểu tượng chống đối ở các quốc gia không thiện cảm, tạo cớ kích động các phần tử cực đoan gây rối, chống phá chính quyền... Do đó, những kẻ được HRW “ưu ái” trao thưởng, chấp nhận trở thành công cụ để các thế lực ngoại bang lợi dụng cũng đồng nghĩa với việc tự tay đóng sập cánh cửa trở thành người tử tế, sa chân vào cuộc sống tội đồ phản quốc, hại dân.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Tuấn (người đứng thứ 2 từ trái sang, hàng trước). Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Trong suốt một thời gian dài, cơ quan chức năng đã nỗ lực kiên trì tuyên truyền, giáo dục, răn đe mong Huỳnh Ngọc Tuấn tỉnh ngộ, sớm hối cải, quay về đường ngay nẻo chính, trở thành con người lương thiện, công dân có ích, tuy nhiên, với tư tưởng cực đoan, phản động, từ đầu năm 2025 đến nay, y vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản facebook cá nhân để phát trực tiếp nhiều video, đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, phỉ báng chính quyền nhân dân, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sự kiên nhẫn, bao dung của cộng đồng, cơ quan chức năng có giới hạn. Luật pháp Việt Nam không đàn áp ai nhưng cũng không cho phép bất cứ cá nhân nào lợi dụng, nhân danh tự do để gây bất ổn, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, xâm phạm lợi ích chính đáng, hợp pháp của cộng đồng, quốc gia, dân tộc. Tự do, dân chủ, nhân quyền hoàn toàn không phải xuyên tạc, phỉ báng, ngông cuồng chống phá. Tự do luôn phải gắn với trách nhiệm, lợi ích của cộng đồng. Khi một cá nhân thường xuyên coi thường, chà đạp lên trách nhiệm, lợi ích chung ấy, pháp luật không còn lựa chọn nào khác ngoài biện pháp ngăn chặn cứng rắn, xử lý nghiêm minh.

Cũng như nhiều lần trước, mỗi khi có đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, xét xử vì tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, các tổ chức phản động, chống phá ở hải ngoại lại thi nhau lu loa rằng “Việt Nam đàn áp nhân quyền, bóp nghẹt tự do ngôn luận, chà đạp dân chủ...”; kêu gọi “trả tự do ngay lập tức” cho các đối tượng vi phạm pháp luật. Và cũng như mọi lần, việc xử lý đối tượng Huỳnh Ngọc Tuấn thêm một lần nữa khẳng định bản lĩnh, nguyên tắc nhất quán của Việt Nam – Một quốc gia độc lập, có chủ quyền, lựa chọn con đường hòa bình, ổn định và phát triển, kiên quyết không chấp nhận bất cứ mọi hành động chống phá dù dưới hình thức nào, che đậy bằng danh nghĩa gì. Mọi can thiệp thô bạo từ ngoại bang vào công việc nội bộ của Việt Nam đều vô nghĩa, vô giá trị. Kết cục của những kẻ chống phá, phản quốc hại dân luôn được định trước theo quy định nghiêm minh của luật pháp hiện hành.

Trung Tín