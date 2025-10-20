Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025)

Phụ nữ Phú Thọ khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Trong bối cảnh đất nước tích cực triển khai các chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, triển khai nhiều hoạt động nổi bật, có chiều sâu, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ.

Nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện chủ đề của năm 2025: “Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã chủ động trong công tác tham mưu, xây dựng và điều chỉnh kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương Hội, của Tỉnh ủy. Đặc biệt thực hiện kịp thời, nghiêm túc các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Công tác chỉ đạo, điều hành của Hội LHPN các cấp đảm bảo tính linh hoạt, thực chất, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, định hướng nội dung để hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ trong bối cảnh chuẩn bị cao độ cho sắp xếp bộ máy theo yêu cầu của giai đoạn mới.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao Bằng khen tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Hội LHPN các cấp đã chủ động, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: Phối hợp với các cơ quan truyền thông để đưa tin, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự về hoạt động Hội; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, bản tin phụ nữ, khai thác hiệu quả hệ thống mạng xã hội để kịp thời định hướng thông tin, nắm bắt dư luận xã hội, chuyển tải hoạt động của các cấp Hội đến với hội viên, phụ nữ và đông đảo tầng lớp Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả khâu đột phá “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin”, các cấp Hội Phụ nữ trên toàn tỉnh tận dụng tối đa lợi thế của mạng xã hội để tạo sự liên kết, thuận tiện trong nắm bắt, trao đổi thông tin và triển khai nhiệm vụ, duy trì hiệu quả hoạt động trang Fanpage “Hội LHPN tỉnh Phú Thọ” và Trang thông tin điện tử của Hội. 148/148 Hội phụ nữ cấp cơ sở có facebook, thành lập nhóm zalo để tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương và hoạt động công tác Hội... Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ, thông tin dư luận xã hội, phản bác các ý kiến sai lệch, trái với quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước thông qua chi hội, tổ, nhóm phụ nữ tại cộng đồng dân cư; góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo thông qua việc tiếp tục triển khai, lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, phong trào “Xây dựng người phụ nữ Đất Tổ thân thiện, nhân ái, đoàn kết, hội nhập, phát triển”, “Phụ nữ Đất Tổ chung tay gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa”. Tổ chức các hội nghị truyền thông, giáo dục, tư vấn, trợ giúp pháp lý, cung cấp kiến thức, kỹ năng để hội viên, phụ nữ biết cách tham gia môi trường mạng an toàn, hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn và giải quyết các vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em... Tập trung hỗ trợ hộ gia đình hoàn thiện các tiêu chí “5 không, 3 sạch”; mô hình “5 có, 3 sạch” tại các địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. 100% cơ sở Hội đăng ký thực hiện các công trình, phần việc với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới; phát động phong trào “Gia đình trồng cây xanh”, đoạn đường tự quản xanh - sạch - đẹp và đường hoa phụ nữ... Từ đó, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từng bước thay đổi diện mạo làng quê.

Các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa của Hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội đã tác động sâu rộng, thu hút sự tham gia của hội viên, phụ nữ và cộng đồng: Cuộc vận động xây nhà “Mái ấm tình thương”; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mẹ đỡ đầu”... Tính đến tháng 8/2025, toàn tỉnh đã kết nối và nhận đỡ đầu 1.148 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá hỗ trợ hơn 7 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 230 “Mái ấm tình thương”, “Nhà đại đoàn kết”, “Mái ấm biên cương” cho hộ nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 12,3 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng 27.600 suất quà trị giá hơn 11,7 tỷ đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách nhân các ngày lễ, Tết.

Các cấp Hội còn tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, giám sát quy trình giải quyết các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em, nhất là các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ - trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới... Thông qua hoạt động giám sát, các cấp Hội đã kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách tại cơ sở, từ đó chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ phù hợp với thực tiễn. Nhiều kiến nghị của Hội đã được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, tiếp thu, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Các hoạt động nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ được các cấp Hội triển khai có hiệu quả gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia và đề án của Chính phủ; chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia các mô hình kinh tế tập thể, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, thành lập các mô hình phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chuỗi sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tính đến nay, các cấp Hội đã hỗ trợ thành lập mới và duy trì hoạt động của 17 hợp tác xã, 74 tổ hợp tác, 257 tổ/nhóm phụ nữ liên kết phát triển kinh tế; 133 mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho 2.959 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, tổ/nhóm liên kết, chủ hộ kinh doanh; hỗ trợ 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao. Quản lý hiệu quả các nguồn vốn thông qua tổ chức Hội với tổng dư nợ hơn 5.204 tỷ đồng cho 124.774 lượt hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế. Các cấp Hội phối hợp rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo, giúp 12.900 hộ giảm nghèo, trong đó có 7.091 hộ thoát nghèo, cận nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Cùng với đó, các cấp Hội luôn bám sát cơ sở, sẵn sàng vào cuộc đồng hành cùng hội viên, phụ nữ để tháo gỡ khó khăn, tập trung triển khai xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chú trọng phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên. Các cấp Hội thực hiện có hiệu quả 2 khâu đột phá “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin”, “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”. Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội tiếp tục đa dạng các hình thức sinh hoạt, tập hợp phụ nữ. Trong đó, tập trung thu hút hội viên tham gia hoạt động Hội thông qua việc thành lập các mô hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Từ các hoạt động thiết thực trên đã tạo cho hội viên, phụ nữ tin tưởng và tích cực tham gia tổ chức Hội cũng như các hoạt động do Hội và địa phương tổ chức.

Từ những kết quả đạt được, cùng với tâm thế năng động, sáng tạo, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới trên tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm chính trị, Hội LHPN các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đóng góp hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh